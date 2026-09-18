İşitme engelli sporcular 2027'de 4 dünya şampiyonasına Türkiye'de ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İşitme engelli sporcular 2027'de 4 dünya şampiyonasına Türkiye'de ev sahipliği yapacak

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İşitme engelli sporcular 2027\'de 4 dünya şampiyonasına Türkiye\'de ev sahipliği yapacak
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, 2025 Deaflympics'te kazanılan 26 madalyayı gelecek olimpiyatlarda 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gözel, futbol, voleybol, güreş ve masa tenisi dünya şampiyonalarının 2027'de Türkiye'de düzenleneceğini belirtti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Gözel, görevdeki yaklaşık 2 yılını ve işitme engelli sporculara yönelik çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Japonya'da 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) damga vurduklarını belirten Gözel, "Seçimden 8 ay sonra 2025 Olimpiyat Oyunları'nda 2 altın, 8 gümüş, 16 bronz, toplamda 26 madalya kazandık. Hedefimiz önümüzdeki gelecek olimpiyatlarda 26 madalyayı 50 madalyaya çıkartmak." dedi.

İşitme engelli sporcuların yaşadığı zorlukları iyi bildiğini ifade eden Gözel, "İşitme engelli bir sporcu olarak Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi bir sporcu ve 25 yıldır bu camianın içinde çalışan birisi olarak, işitme engelli sporcuları en iyi anlayanlardan birisiyim." diye konuştu.

Başkan Gözel, federasyonun genç sporculara yönelik çalışmalarının meyvelerini gördüklerini, Sırbistan'da mayıs ayında 23 yaş altı futbol takımıyla şampiyon olduklarını hatırlatarak "23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Bu takımın yaş ortalaması 18-19. Bunlar ileride büyükler Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olacak kapasitesi olan çocuklar." ifadelerini kullandı.

" Almanya'ya Gençlik Oyunları'nda 33 madalya kazandık"

Gözel, işitme engelli sporcuların spora kazandırılması amacıyla altyapı çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Federasyon bünyesinde 24 spor branşında faaliyet gösterildiği bilgisini veren Gözel, bunların 16'sının federasyon bünyesinde, 8'inin ise ilgili spor federasyonlarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Futbol, güreş ve atletizmin yanı sıra farklı branşlarda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gözel, kulüplere genç sporculara daha fazla fırsat verilmesi yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi.

Bu çalışmaların sonuçlarını ağustos ayında Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda gördüklerini dile getiren Gözel, "Almanya'ya Gençlik Oyunları'na 50 sporcuyla gittik, 9 altın, 14 gümüş ve 10 bronz, toplam 33 madalya ile döndük. Oradaki başarıları gördüğüm zaman 'bu iş tamam' dedim." ifadelerini kullandı.

Gençlik Oyunları'nın işitme engelli sporcular açısından ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Gözel, organizasyonun ardından altyapı sporcularını kamplara almaya başladıklarını belirterek, "İşte geleceğimiz bunlar. Geleceğimiz altyapı, bu 33 madalya Yunanistan'da düzenlenecek olimpiyatların da habercisi." dedi.

"Ge­lecek olimpiyatlarda hedefimiz 50 madalya"

Japonya'da erkek futbol milli takımının olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Gözel, kadın voleybol takımının olimpiyat ikincisi, erkek voleybol takımının ise olimpiyat üçüncüsü olduğunu aktararak güreşin en fazla madalya kazandıran branşlardan olduğunu anlattı.

Gözel, tekvando, karate ve judoda da bireysel başarılar elde edildiğini anlatarak "Ge­lecek olimpiyatlarda inşallah 26 madalya değil de hedefimiz 50 madalya" diye konuştu.

"2027'de 4 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız"

Türkiye'nin 2027 yılında önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını dile getiren Gözel, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 4 dünya şampiyonasının Türkiye'ye kazandırıldığı bilgisini paylaştı.

Başarıların ekip çalışmasıyla geldiğine işaret eden Gözel, "2027'de futbol, voleybol, güreş ve masa tenisi dünya şampiyonalarını Türkiye'de düzenleyeceğiz. Bir federasyonun bir yılda 4 dünya şampiyonasını Türkiye'ye alması tarihte görülmemiş. O da elhamdülillah bizlere nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Organizasyonların farklı şehirlere verilmesinin düşünüldüğünü aktaran Gözel, güreş dünya şampiyonasının İstanbul'da, voleybol dünya şampiyonasının Ankara'da, masa tenisi dünya şampiyonasının da İstanbul'da, futbol dünya şampiyonası için ise Burdur'un planlandığını dile getirdi.

Gözel, Yunanistan'da ekim ayında düzenlenecek Oryantiring Avrupa Şampiyonası'na da hazırlandıklarını, 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerde toplam 70 sporcuyla katılacaklarını, sporcuların kamplarda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
EngellilerVoleybolTürkiyeGençlikAlmanyaFutbolDünyaSporSon Dakika

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