İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika
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İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor

25.05.2022 21:00

İskenderunspor'un TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.

İskenderunspor'un TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.

Atatürk Anıt Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla takımın üst lige çıkışının sevincini yaşadı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparken, bazıları da "Şampiyon İskenderun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Taraftarlar, takımın kente gelişini beklemeye başladı.

İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor
İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor
İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor
İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika


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