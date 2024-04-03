Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Çok net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken, basit hatadan devre 1-1 bitti. Oyuncularla konuştuk, oyunu ele aldık. Kazanmamız gerektiğini onlara söyledik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Farklı şekilde kazandık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" dedi.
Deneyimli antrenör, "Domonik Livakovic'in yerine neden İrfan Can Eğribayat'ı oynattınız?" sorusuna ise, "İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane! Serdar Dursun ve Çağar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa, yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi" şeklinde yanıt verdi.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
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