İsmail Yüksek: Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici - Son Dakika
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İsmail Yüksek: Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici

19.09.2022 17:09
İsmail Yüksek: Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici

"Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor""Hak etmediğimiz bir ligdeyiz""Kariyerimde ilk kez bu sene 6 numarada oynuyorum""Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olabilmek"ATA SELÇUK / İSTANBUL,- A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, "Beklemediğim bir haberdi,...

"Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor"

"Hak etmediğimiz bir ligdeyiz"

"Kariyerimde ilk kez bu sene 6 numarada oynuyorum"

"Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olabilmek"

ATA SELÇUK/ İSTANBUL,- A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, "Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda ilk kez milli takımda davet edilen Fenerbahçeli İsmail Yüksek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takıma davet edildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen İsmail Yüksek, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm futbolcuların hayali olan milli takıma seçildiğim için gururluyum. İnşallah bana duyulan güvene sahada en iyi şekilde cevap veririm" diye konuştu."BENİM İÇİN İLKLERLE DOLU BİR SEZON OLUYOR"Kendisi için ilklerle dolu bir sezon olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, "Duygularımı anlatırsam bir kitap yazmış olurum. Daha önce de söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Üzüntüyü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluğum ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayal eden ve hayallerinin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum" ifadelerini kullandı."BU FORMAYA LAYIK GÖRÜLMEK, BURAYA ÇAĞIRILMAK MUTLULUK VERİCİ"Milli takım davetini aldığında kulüpte olduğunu belirten 23 yaşındaki orta saha, "Haberi aldığımda kulüpteydim. Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum, heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım. Çok mutluyum" dedi."HAK ETMEDİĞİMİZ BİR LİGDEYİZ"Milli takımın hak etmediği bir yerde olduğunu en kısa zamanda önce Uluslar B Ligi'ne sonrasında da A Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceklerini vurgulayan İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur diye düşünüyorum. Biz şu anda hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Bu hak etmediğimiz yerde, şu ana kadar arkadaşlarımız en iyi şekilde getirdi. Lider durumdayız. Puan kaybı yaşamadan, gol yemeden yaptılar. Bizim asıl hedefimiz bu ligi gol yemeden bitirmek. Lider bitirmek. Hak etmediğimiz bir yerdeyiz.  B Ligi'ne yükselmek oradan da en yakın zamanda A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu ana kadar gol yemeyen takıma biz de katkı vermek istiyoruz.""KARİYERİMDE İLK KEZ BU SENE 6 NUMARADA OYNUYORUM"Avrupa ve dünya futbolunda örnek aldığı isimler sorulan İsmail Yüksek, "Futbol mücadeleye, güce dayalı bir oyun. Daha önce izleyenler bilir ben 8, 10 numara oynuyordum. İlk kez bu sene 6 numarada oynuyorum. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro var, Modric var. Boş zamanlarımda açıp onları izliyorum. Yüksek potansiyelleri oyuncuları izliyorum.  Hocalarımın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde sahada göstermek istiyorum. Bu mevkiye alışmaya başladım" şeklinde konuştu."BUNDAN SONRAKİ HAYALİM BURADA KALICI OLABİLMEK"Teknik direktör Stefan Kuntz ve teknik ekiple tanıştığını dile getiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Teknik ekiple tanıştık, konuştuk. Onların benden beklentilerini biliyorum. Ben de onların isteklerine karşı sahada karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Şu an hayallerimin olduğu yerdeyim. Bu formayla karşınızda röportaj veriyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olabilmek."

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Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek: Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici - Son Dakika

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