İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

24.10.2025 13:32
Galatasaray taraftarlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesinde sergilediği dev Filistin bayrağı ve 'Soykırımı durdurun' yazılı koreografi, İsrail medyası tarafından UEFA'ya şikayet edildi. Bu durum, İsrail'in Gazze'deki durumu nedeniyle uluslararası kamuoyunda yaşanan tartışmalara da atıfta bulunuyor.

İsrail medyası, Galatasaraylı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesi oluşturduğu koreografiyi UEFA'ya şikayet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.

"UEFA CEZA VERECEK Mİ?"

Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.

UEFA İcra Kurulu, İsrail'i milli takım ve kulüp bazında turnuvalardan men etmek için harekete geçmiş, planlanan olağanüstü toplantı Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

