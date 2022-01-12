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İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! - Son Dakika

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!

12.01.2022 07:47

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adam Torrent, ayağının tozuyla Galatasaray hakkında ilk açıklamasını yaptı ve "Galatasaray'la uzun zamandır görüşüyordum" dediği iddialarıyla ilgili ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bu sözleri yalanladı.

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi.

GECE YARISI İNDİ

Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, ilk açıklamasını kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptı. İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı ve saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı

DOMENEC TORRENT'TEN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün tarafından karşılanan Torrent, "Buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı ve kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Kamuoyunda Torrent'in "Galatasaray ile uzun zamandır görüşüyordum" dediği iddialarının yer almasının ardından tecrübeli teknik adam Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı ve "Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. İnişim sonrasında 'Galatasaray'la uzun süredir görüşüyordum' diye bir beyanatım olmamıştır" dedi.

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı

BAŞKAN ELMAS AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'i resmen açıklamıştı. Elmas, Torrent ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu görüşmeleri yaparken Fatih hocayla ilk konuştuğumuz zamanda, daha üst seviyede bir görev aldığında onun yerine geçebilecek kişilerin burada olmasına yönelik konuşmamız olmuştu. Dolayısıyla herhangi bir yardımcı teknik direktör adayıyla hiçbir zaman görüşmedim. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştük zaten. Son bir iki günde de çok kişiyle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonucunda bizim futbol stratejimize en uygun kişinin kendisi olduğuna karar verdim. Galatasaray'a büyük artılar getireceğini düşünüyorum bu aşamada."

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı

TORRENT'E TÜRK YARDIMCI

"Domenec Torrent'le ben görüştüm. Domenec Torrent için bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Anlaşma olunca açıklarız. Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."

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Son Dakika Spor İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! - Son Dakika Spor


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