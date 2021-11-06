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İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası - Son Dakika

İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

06.11.2021 09:49
İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

Bu yıl 43. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.

Bu yıl 43. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.

N Kolay sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 42 yarıştan 11'ini Türk, 31'ini ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 28 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 15 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

Kadınlarda tek Türk şampiyon

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 30 yarışın 29'unda yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 26 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 8 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, 5 kez Kenya, dörder kez Rumen ve Ukraynalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda da aynı ülkeden Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

En iyi ve en kötü dereceler

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 9 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.

Kibet, 2019 yılında 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu ele geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.

Maraton birincileri

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:

YılErkeklerDereceKadınlarDerece
1979Hasan Saylan2.35.39

1980Necmettin Sağlam2.36.00

1981Süleyman Sılacı2.31.40

1982İsmail Karagöz2.41.13

1983I. Tompson (İngiltere)2.23.35

1984Mehmet Yurdadön2.22.30

1985Mehmet Terzi2.12.50

1986Hanefi Atmaca2.23.20

1987J. Worsner (Danimarka)2.16.08

1988Ahmet Altun2.15.06

1989 Aydın Çeken2.27.41

1990Gazi Aşıkoğlu2.23.09

1991T. Mitchell (İngiltere)2.23.28J. Davis (İngiltere)2.49.24
1992 Cihangir Demirel2.23.28B. Aurica (Romanya)2.26.29
1993J. Ngunzu (Kenya)2.20.43E. Spetova (Rusya)2.48.10
1994B. Goromonzi (Zimbabve)2.24.58Serap Aktaş2.46.42
1995S. Langart (Kenya)2.17.26F. Sultanova (Rusya)2.34.44
1996S. Langart (Kenya)2.18.51P. Elena (Ukrayna)2.37.38
1997T. Moges (Etiyopya)2.13.37A. Barbu (Romanya)2.34.39
1998T. Moges (Etiyopya)2.15.28N. Galushka (Belarus)2.38.10
1999T. Moges (Etiyopya)2.13.55A. Barbu (Romanya)2.35.57
2000R. Josephat (Kenya)2.17.03R. A. Chirita (Romanya)2.37.39
2001T. Bedasou (Etiyopya)2.18.21L. Puskina (Ukrayna)2.38.21
2002D. Kiptanui (Kenya)2.18.42R. Dubovik (Ukrayna)2.37.20
2003B. Welashe (Etiyopya)2.18.29R. Dubovik (Ukrayna)2.36.49
2004D. Kiptanui (Kenya)2.18.19S. Demidenko (Rusya)2.36.44
2005J. Mbithi (Kenya)2.15.13M. Biktagirova (Rusya)2.34.25
2006M. Pukstas (Litvanya)2.12.49M. Biktagirova (Rusya)2.28.18
2007D. Cheruiyot (Kenya)2.10.56A. B. Tesema (Etiyopya)2.29.05
2008K. A. Roba (Etiyopya)2.11.16N. Yulamanova (Rusya)2.30.17
2009K. A. Roba (Etiyopya)2.12.14B. Urgesa (Etiyopya)2.32.45
2010V. Kiplagat(Kenya)2.10.42A. Kasım (Etiyopya)2.27.25
2011V. Kiplagat(Kenya)2.10.58A. Abera (Etiyopya)2.27.56
2012S. Chebogut (Kenya)2.11.05K. J. Yal (Etiyopya)2.28.06
2013A. Kiprotich (Fransa)2.12.28R. B. Chesir (Kenya)2.29.05
2014H. Chani (Fas)2.11.53A. Gobena (Etiyopya)2.28.46
2015E. K. Chelimo (Kenya)2.11.13A. Gobena (Etiyopya)2.31.54
2016E. Kiplagat (Azerbaycan)2.13.28A. J. Barsosio (Kenya)2.28.23
2017A. Kiprotich (Fransa)2.11.22R. Chepngetich (Kenya)2.22.36
2018F. Kimutai (Kenya)2.09.57R. Chepngetich (Kenya)2.18.35
2019D. K. Kibet (Kenya)2.09.44H. Tibebu (Etiyopya)2.23.40
2020B. C. Sang (Kenya)2.11.49D. C. Kipyogei (Kenya)2.22.06

Münir Karaloğlu, İstanbul, Etiyopya, Kenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası - Son Dakika Spor


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