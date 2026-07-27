İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi - Son Dakika
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İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi

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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk’in Ukraynalı spikeri Daria Bondar, Bursaspor taraftarlarından yoğun ilgi gördü. Ünlü spiker, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi görmüş ve İstanbul'a hayran kaldığını belirtmişti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, özel maçta Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Saha içindeki mücadele kadar, saha kenarında yaşananlar da karşılaşmaya damga vurdu.

DARIA BONDAR'A YOĞUN İLGİ

Shakhtar Donetsk’in dünyaca ünlü Ukraynalı spikeri Daria Bondar, Yeşil-Beyazlı taraftarların odağı haline geldi. Karşılaşma boyunca Bursasporlu futbolseverlerden yoğun bir ilgi gören ve bol bol fotoğraf çektiren güzel spiker, sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İSTANBUL'A  VE TÜRK TARAFTARLARA HAYRAN KALMIŞTI

Daria Bondar’ın Türk taraftarlarla ilk buluşması bu maçla sınırlı değil. Başarılı spiker, geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu mücadelesinde de Siyah-Beyazlı tribünlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. O dönem yaptığı açıklamalarda İstanbul’a ve Türk taraftarların tutkusuna hayran kaldığını dile getiren Bondar, Bursaspor maçında gördüğü misafirperverlikle Türkiye’ye olan sevgisini bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Bursaspor, Beşiktaş, İstanbul, Ukrayna, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi - Son Dakika
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