İsviçre, Kolombiya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika
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İsviçre, Kolombiya'yı Penaltılarla Geçti

İsviçre, Kolombiya\'yı Penaltılarla Geçti
08.07.2026 02:12
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre, Kolombiya'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup etti.

İSTANBUL, -FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya, karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz geçilen maçtan penaltı atışlarıyla 4-3 galip ayrılan İsviçre turnuvanın son çeyrek finalisti oldu.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanan maçta El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çaldı.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de Kolombiya ilk 11'inde sahaya çıktığı karşılaşma düşük tempoda başladı.

Maçın 21'inci dakikasındaki Kolombiya atağında Puerta'nın ceza sahası sol ön çizgisinden, yaklaşık 18 metrelik mesafeden uzak köşeye gönderdiği şutu Gregor Kobel kurtardı.

30'uncu dakikada İsviçre atağında Fabian Rieder'in ceza sahası içinde dar açıdan attığı şutu kaleci Camilo Vargas çıkardı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre 2'nci yarıya baskılı başladı.

47'nci dakikadaki İsviçre atağında N'doye soldan çizgiye indi, içeri çevirdiği top savunmanın arasından geçip Sow'un önünde kaldı. Sow'un dengesiz vuruşu üstten dışarı gitti.

63'üncü dakikada Kolombiya ceza sahasının ön çizgisine yakın bölgede topu kazandı, Luis Suarez cepheden kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı, ancak şutu farklı şekilde auta gitti.

90+1'inci dakikada Kolombiya savunmasının arkasına hamle yaparak topa sahip olan Dan Ndoye'un vuruşu kaleyi bulmadı.

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Maçın 99'uncu dakikasında Kolombiya duran toptan gole yaklaştı. Sol taraftan yapılan ortaya Lucumi'nin kafa vuruşuna kaleci Kobel dokundu, ardından üst direğe çarpan top filelerle buluşmadı.

15 dakikalık ilk uzatma devresi golsüz sona erdi.

114'üncü dakikada sol taraftan gelişen İsviçre atağında rakip ceza sahasının ön çizgisine yakın bölgeden Granit Xhaka'nın vuruşu auta gitti.

115'inci dakikada Xhaka'nın ceza sahası içindeki hatası sonrası top Kolombiya'dan Campaz'ın önünde kaldı. Ancak oyuncunun vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

2'nci uzatma devresinde de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Davinson Sanchez'in Kolombiya adına penaltı atışını değerlendiremediği penaltılar sonucunda İsviçre sahadan 4-3 galip ayrıldı ve çeyrek finalist oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İsviçre, Kolombiya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika

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