İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, son üç sezonda önemli bir ivme kazandığı sutopunda U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı bir performans sergileyerek ikincilik kupasını kazandı. Final maçında Galatasaray'a 13-9 mağlup olan İzmir Büyükşehirli kızlar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Grup maçlarında ise mavi-beyazlılar, ODTÜ, Giresun GSK, Kepez Belediyesi ve Kayseri GSK'yı yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamlamıştı.

16.07.2024 12:00
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İZMİR,

SUTOPU U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu. Sutopunda son üç sezonda çok önemli bir ivme kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başardı. Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonda İzmir Büyükşehirli kızlar, final maçında Galatasaray'a 13-9 mağlup olarak ikincilik kupasına uzandı. B Grubu'nda yer alan mavi-beyazlılar, ODTÜ'yü 13-8, Giresun GSK'yi 21-1, Kepez Belediyesi'ni 19-3, Kayseri GSK'yi 12-5'lük skorlarla yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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