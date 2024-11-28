İzmir'de Profesyonel Boks Şöleni: TJ Fight Night - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir'de Profesyonel Boks Şöleni: TJ Fight Night

İzmir\'de Profesyonel Boks Şöleni: TJ Fight Night

İzmir, İnciraltı'nda düzenlenecek TJ Fight Night'ta profesyonel boksun uluslararası yıldızları ringe çıkacak. Gürkan Karadağ'ın da yer alacağı organizasyonda toplam 10 maç yapılacak ve sporseverler etkinliği ücretsiz izleyebilecek.

28.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR yarın profesyonel boks şölenine ev sahipliği yapacak. İnciraltı'nda düzenlenecek TJ Fight Night'ta İzmir'in profesyonel boksta uluslararası gururu olan Gürkan Karadağ ve birçok kariyerli boksör ringe çıkacak. İnciraltı Biyer Performance Hall'da saat 18.30'da başlayacak organizasyonu sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Toplam 10 maçın yapılacağı uluslararası organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan toplam 20 sporcu katılacak.

Profesyonel boks kariyerinde ağır sıklette katıldığı organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri alan Gürkan Karadağ, boks gecesindeki tek İzmirli sporcu olacak. 24 yaşındaki boksör gecede Azerbaycanlı Joshgun Hasaratov'la memleketinde rakip olacak. Karadağ profesyonel boksa 18 yaşında başlayıp 5 yıl içinde Türkiye ve uluslararası alanda kemer koleksiyonu yapmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Karadağ, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Profesyonel Boks Şöleni: TJ Fight Night - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:03:59. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Profesyonel Boks Şöleni: TJ Fight Night - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.