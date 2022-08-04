18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

04.08.2022 22:47
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ülkeler belli oldu.

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ülkeler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Sırbistan ve İspanya, adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Slovenya-Türkiye ve Sırbistan-İspanya eşleşmeleri oluştu.

Çeyrek finali geçemeyen Litvanya, Fransa, İsrail ve İtalya ise beşincilik için karşılaşacak. Beşincilik mücadelesinde ilk olarak Fransa-Litvanya, İsrail-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki klasman maçlarında rakiplerini mağlup eden Almanya, Polonya, Yunanistan ve Çekya 9.'luk mücadelesine devam edecek.

Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Büyük Britanya ise 13.'lük karşılaşmalarına çıkacak.

Organizasyonu son 3 sırada tamamlayacak ekipler, B Ligi'ne gerileyecek.

Yarın maç yapılmayacak organizasyon, 6 Ağustos Cumartesi günkü karşılaşmalarla sürecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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