Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki klasman maçlarında rakiplerini mağlup eden Almanya , Polonya , Yunanistan ve Çekya 9.'luk mücadelesine devam edecek.

Çeyrek finali geçemeyen Litvanya , Fransa , İsrail ve İtalya ise beşincilik için karşılaşacak. Beşincilik mücadelesinde ilk olarak Fransa-Litvanya, İsrail-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika

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