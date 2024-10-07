İzmir Spor Zirvesi Başlıyor

Spor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen, "İzmir Spor Zirvesi" yarın yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek zirveye Türkiye'nin olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarda gururu olan yıldız sporcular; Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi efsane teknik direktörler, spor dünyasının önemli isimleri katılacak. Zirve yarın saat 11.00'de Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Toplam 7 oturumun yapılacağı Spor Zirvesi, saat 11.00 ile 17.00 arasında 40'ar dakikalık bölümler halinde gerçekleşecek. Açılış konuşmalarının ardından, "Sporda Altyapı ve Kurumsallaşma" başlıklı oturum yapılacak. Oturumda Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuşmacı olacak. "Türkiye'de Cimnastik" oturumunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Olimpik Cimnastikçi Ferhat Arıcan, Olimpik Cimnastikçi İbrahim Çolak ve Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin konuşacak.

OLİMPİYAT GURURLARI ZİRVEYE KATILACAK

"Sporun Güçlü Kadınları" başlıklı oturumda, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkemize kadınlar güreşinde tarihin ikinci madalyasını getiren güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, yine Paris Olimpiyatları'nda tekvandoda bronz madalyayı boynuna takan Nafia Kuş Aydın ve dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinde 4 etabı tamamlamayı başaran ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı konuşacak. "Olimpiyatlardaki Gururlarımız" adlı oturumda ise olimpik eskrimci Nisanur Erbil, olimpik atlet Ersu Şaşma, olimpik boksör Hatice Akbaş ve olimpik yelkenci Alican Kaynar tecrübelerini aktaracak.

"Paralimpik Gurur" oturumunda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Avukat Murat Aksu, para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan ve para triatlet Uğurcan Özer yer alacak. "Voleybolun Yolculuğu" oturumunda ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ve A Milli Takım Voleybol Takım Menajeri-eski milli voleybolcu Pelin Çelik İzmirliler ile buluşacak.

FİNAL EFSANE ÜÇLÜYLE

İzmir için tarihi nitelikte olan Spor Zirvesi, muhteşem bir finalle son bulacak. Şansal Büyüka'nın moderatörlük yapacağı, "Efsanelerle Futbol" oturumunda Türkiye futbolunda akla ilk gelen teknik direktörlerden olup, A Milli Takım'ı farklı dönemlerde çalıştıran, sayısız şampiyonlukları bulunan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, mesleki birikimlerini ve sportif tecrübelerini İzmirlilerle paylaşacak.