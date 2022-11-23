2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından Japonya da Almanya'yı devirdi.
İlk yarıda 33. dakikada İlkay Gündoğan penaltıdan Almanya'yı öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise senaryo değişti.
63. dakikada Japon futbolcu Asano'yu alay edercesine geçen Rüdiger, 20 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı. 75'te Doan, Japonya'ya eşitliği getirdi. 83'te Rüdiger'in dalga geçtiği Asano ise galibiyet golünü getirdi. Rüdiger'in yaşadığı yıkım sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı - Son Dakika