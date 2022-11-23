Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı - Son Dakika
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Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı

23.11.2022 19:11

Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Antonio Rüdiger'in 63. dakikada Asano'nun yanından dalga geçerek koşması dikkat çekti. Rüdiger, dalga geçtiği Japon futbolcu Asano'nun attığı gol sonrası büyük hüsran yaşadı.

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından Japonya da Almanya'yı devirdi.

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İlk yarıda 33. dakikada İlkay Gündoğan penaltıdan Almanya'yı öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise senaryo değişti.

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

RÜDİGER DAĞILDI

63. dakikada Japon futbolcu Asano'yu alay edercesine geçen Rüdiger, 20 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı. 75'te Doan, Japonya'ya eşitliği getirdi. 83'te Rüdiger'in dalga geçtiği Asano ise galibiyet golünü getirdi. Rüdiger'in yaşadığı yıkım sosyal medyada alay konusu oldu.

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı - Son Dakika
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