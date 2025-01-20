John Lundstram: Takımın Performansı Giderek Artıyor

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TRABZONSPOR'lu oyuncu John Lundstram, "Öncelikle çok mutluyum. Hem gol attığım hem de 3 puan için çok mutluyum. Belki bundan da daha mutlu eden şey takımın iyiye gidişini görmek. Çünkü takımımız hafta hafta daha iyiye gidiyor" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan John Lundstram, "Öncelikle çok mutluyum. Hem gol attığım hem de 3 puan için çok mutluyum. Belki bundan da daha mutlu eden şey takımın iyiye gidişi görmek. Çünkü hafta hafta takımımız daha iyiye gidiyor. Daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı. Bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama özgüveni tekrar inşa ettikçe takım zaten kalitesini gösterebiliyor. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Stoper pozisyonu daha önce oynadığım bir pozisyon. Hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum. Benim adıma çok büyük bir sorun olmuyor" dedi.

'TAKIM DAHA İYİYE GİDİYOR'

Lundstram, adaptasyon tamamlandıkça takımın daha iyiye gittiğini ifade ederek," İlk başta adaptasyon süreci zordu. Çünkü benim adıma Birleşik Krallık dışına ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum. Dolayısıyla dil ve kişiler yeni. Birçok yeni oyuncu var. Yeni bir takım ve yeni bir ülkedesiniz. Dolayısıyla adapte olmak bir zaman gerektiriyor. Ben de bunu daha kısa sürede bitmesini isterdim. Bu sürecin tamamlanabilmesi için bir zaman gerekiyor. Görüyorsunuz adaptasyon tamamlandıkça takımda daha iyi gidiyor. Bireysel olarak da herkes çok daha iyi ve kalitesini gösterebiliyor. Tabii ki her maçta golle katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncularının gol katkısında bulunması çok sık görülen bir durum değil. Önemli olan herkesin takımın kazanmasına katkıda bulunabilmesi. Savunma oyuncularının katkısıyla takım maç kazandığında bu değişik bir durum oluşturuyor. Simon Banza'nın gol atamayacağı durumlar da olacak. Bizim de katkı vermemiz gereken durumlar da olacak" diye konuştu. ( DHA)