Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşine karışıldığını söyleyen Mourinho, ''Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca; işimi öğrenmek için iyi bir fırsat! Bu turnuva için adım adım düşünüyorum. Bir üst tura çıkalım, sonrasına bakarız'' dedi.

04.10.2024 10:31
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Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ VE POZİTİF BİR PUAN"

Alınan 1puandan memnun olan Portekizli antrenör, "İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak. Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE İŞİMİ ÖĞRENMEYE GELMİŞ GİBİYİM"

İşine karışıldığını öne süren, "Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca; işimi öğrenmek için iyi bir fırsat! Bir üst tura çıkmak için kaç puan gerekir, bilmiyorum. Bir hesaba göre 11 puan yeterliymiş. Playoff oynamadan üst tur için bu puandan daha fazlası gerekir. Bu turnuva için adım adım düşünüyorum. Bir üst tura çıkalım, sonrasına bakarız. 8 maçlık kura, çok zor. Normalde evinizde daha fazla puan toplamayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Athletic Bilbao, Lyon ile oynayacağız. Bu rakiplerin zorluğuna bakınca, bu durumu telafi edebilmek için deplasmanda oynayacağımız maçlardan puan almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun açıklamalarından satır başları;

"Bir gün belki de Samandıra'da gazetecilerle oturabilirim, basın toplantısında açıklamanın zor olduğu şeyleri anlatabilirim. Çünkü burada yeterince süre yok.

Böyle bir takıma karşı 1-0 geri düşmek zordur. Devre arasında oyuncularıma gol yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda da istediklerimizi daha çok yapabildik. Şimdi onların 2 puanları var ama bu puanları Fenerbahçe ve Manchester United'dan aldılar. Üst tura çıkabileceklerini düşünüyorum.

Zor bir maçtı. Farklı olabilirdi, eğer 0-0'ken bulduğumuz iki net fırsatın birini atabilseydik. Dün aslında bu pozisyonlara çalıştık, bu beni mutlu etti. 1-0'dan sonra bizden daha hızlı, daha farklı bir takıma karşı oynadık. Geri düştüğünüz zaman bu tarz takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Kaliteleri var, doğru dozda pragmatizmleri var. Güzel felsefe satıp naif bir takım değiller. Hocaları felsefeci değil, iyi bir teknik direktör. Kontratakları, savunmayı biliyorlar. Devre arasında oyuncularıma 2'yi yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik. Topu daha iyi tutabildik ve çevirebildik. 1-0'ken Seba'nın bir pozisyonu vardı atabileceği. İyi bir maç oldu. Dışarıdan bir gözle izleseydim, iyi bir maç oldu derdim.

Ben oyuncuların yaşını sevmem. İyi oyuncular, ortalama oyuncular, kötü oyuncular vardır. Yaş yoktur! Tadic'in beyni var, beyniyle oynuyor. Her şeyi anlıyor. İleride bir gün teknik direktör olmak isterse yapabilir, doğru akla sahip. Attığı golü dün çalışmıştık. Bu beni çok mutlu etti. Kaleciyle karşı karşıya kalınca panik yapmıyor, sakin kalıyor, tecrübeli oyuncu, açık köşeye vuruyor. Kendisi önemli bir oyuncu. 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı, onu daha çok sağ tarafta değerlendirirdim. İnsanlar onu neden solda değil sağda oynattığımı merak ediyordur, bu yüzden. Futbolu beyinle oynamak çok önemli, Tadic'te de bu var.

"Ben her zaman rakip hocanın elini maçtan önce sonra sıkarım, sonuçtan bağımsız olarak. Direkt içeri gittim. 1 puanı mı kutlamalıyım? 1 puan için mutluyum ama saha içerisinde kutlama yapmam için gerekçe değil. Direkt içeri gitmemin bir nedeni yoktu. Szymanski'ye yapılan bir faul vardı, dönüşü tehlikeli bir kontraydı. Belki de yanılıyorumdur. Hakemler iyi yönetti. Çok fazla kart çıktı ama kriterler her iki takım için de aynıydı. İki takım da hakeme iyi performans göstermesi için yardımcı oldu."

Jose Mourinho\'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Muhamad Faeze:
    Türkiye’de maçı izleyen herkes teknik direktör öğren bunu 11 1 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Çünkü burası türkiye liyakatsız insanların yönettiği ülke burda böyle işi bilenle bilmeyenin yorum yapıp akıl verdiği ülke 10 2 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    Türkiye'de memnun değil gider 2 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Öğrenmenin yaşı yoktur 3 5 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    valla buu adam dediğini yapacak,helal sana moruk 'o, bir ropörtajında galatasaraya 5 yıldızını ben takmak isterim diye, sağolsun onun sayesinde beşinci yıldızımızı takacaz, 2 5 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kendini çok yükseklerde görüyorsun anlaşıldı 0 6 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Hocam Allah rizasi için takım içinden bir sağ bek bul ve şu mert müldürü bedelsiz G.saraya ver..Hem biz kurtulalım hem rakip zayıflasin.. 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bizim ulkede herkez mit ci. herkez polat alemdar. herkez ekonomist. herkez teknik direktör vs vs. sen bakma dunyanin en gerisinde kaldigimiza. 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abi turkiye de herkez hoca herkez forvet herkez polat alemdar herkez ucak pilotu herkez ekonomist her seyi super biliyor. bakma sen her alanda sifir oldugumuza. 1 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Morinho güzel cevap vermissin.topu görseler bomba sanacak tipler sana işini ögretmeye çalışıyor.ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu.kimse kendi işinin profosyoneli değil ama başkasının işine burnumuzu sokmayı çok severiz 1 0 Yanıtla
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