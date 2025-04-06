Cevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümeti 'cunta' ile suçlamasına tepki göstererek, bu dilin demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bir yansıması olduğunu savundu. Yılmaz, sorumsuz bir muhalefetin ülkeye zarar vereceğini belirtirken, hükümetin Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

06.04.2025 16:23
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi 'cunta' olmakla suçluyor! Halkın seçtiğine 'cunta' demek, esas itibarıyla halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki 'cunta' özlemini başkalarına yansıtma halidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi 'cunta' olmakla suçluyor! Halkın seçtiğine 'cunta' demek, esas itibarıyla halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki 'cunta' özlemini başkalarına yansıtma halidir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır. Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır. Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır.

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanımıza yönelik sergilenen çirkin üslup kabul edilemez. Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir. Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştiriler ile ekonomik politikalara destek olmayı gerektirir. Sorumsuz siyasetçiler ne derse desin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda yeni hedeflere yürüyecek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak, etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi koruyacak, ekonomik programımızı kararlılıkla uygularken, halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika

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