5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın, çocukların kavga etmesiyle başladığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi ise güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden defnedildi.

06.04.2025 16:58  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3168'inci Sokak'ta aynı sitede yan yana dairelerde oturan Özkurt ile Yıldız ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Yaşar Özkurt, Volkan Yıldız'ı (44) konuşmak için eve çağırdı. Burada çıkan tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüyüp sitenin bahçesine taştı, taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada mermilerin isabet ettiği Yaşar Özyurt (52), Onur Özyurt (24), Volkan Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Yıldız'ın ağabeyi Fahri Yıldız (53) ile Özgür Özyurt (21) da kurtarılamadı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis olaylara karışan F.K. (17), B.Y. (32) ve F. Y'yi (45) yakalayıp, gözaltına aldı, T.Y.'nin (17) de arandığı bildirildi. Polis gözetiminde olan yaralılar G.Ö. (39) F.U.U. (17), S.Y. (23), S.T.Y. (27), N.Y. (39) ve N.Y.'nin (48) de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

MAHALLEDE VE HASTANEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanede sıkı güvenlik önlemi aldı. Hastaneye ve Beşköprü Mahallesi'ne giriş çıkışlar da kontrollü olarak yapıldı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek polislerden bilgi aldı.

ÇOCUK KAVGASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

İki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği, olayın çocuklar arasında yaşanan kavgadan kaynaklandığını belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir. Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır. Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi güvenlik nedeniyle hemen defnedildi

AYNI AİLEDEN ÖLEN 3 KİŞİ GÜVENLİK SEBEBİYLE ERKEN DEFNEDİLDİ

Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla devam eden katliam gibi olayda hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ile Özgür Özyurt'un (21) cenazeleri yapılan otopsi sonrasında jandarmanın gözetiminde ailelerine teslim edildi. İkindi ezanı sonrasında defnedilmek istenilen baba ve iki oğlun cenazeleri güvenlik tedbirleri çerçevesinde Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde öğle ezanı sonrasında toprağa verildi.

5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi güvenlik nedeniyle hemen defnedildi
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği, Serdivan, Güvenlik, 3-sayfa, Sakarya, Çocuk, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    cahillik resmen 53 1 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Ben Diyarbakırliyim bunlar ya Karadenizli yada bizim doğulular 25 3 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    EGİTİMİ PAHALI BULANLAR CEHALETİN BEDELİNİ HESAPLASIN.aristo. 20 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bu silahlar markette falan mı satılıyor 11 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne cahillik çocuk kavga eder barışır. siz ne diye kavga edip birbirinizi öldürüyorsunuz. neye yaradı şimdi 4 0 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    yavv hadi bunlar çocuk koca koca adamlarsınız sizdemi çocuksunuz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
11:06 İzmir’de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
10:38 Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
10:35 Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:26 İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
10:22 Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 18:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement