Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı - Son Dakika
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Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. ''Haydi Kadıköy'e'' diyerek rövanş için taraftarlara çağrı yapan Portekizli teknik adam, ''İyi bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu'' dedi.

07.08.2024 00:09
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Avrupa kupalarında tur hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 2-1 Fransız ekibi lehine sona erdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"HAYDİ KADIKÖY'E"

"Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'Haydi Kadıköy'e" diyelim istiyorum.

"BEDELİNİ ÖDEDİK"

Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik.

"FRED'İ ÖZLÜYORUM"

Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir.

"KADIKÖY'DE ONLARI BEKLEYECEĞİZ"

Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. İyi bir takıma, uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Onları bekleyeceğiz. Onlar tatil yapacak ama biz cumartesi bir lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha önemlisi, cumartesi günü evde oynayacağımız lig maçı.

"SÜRPRİZ OLAN BİR ŞEY YOKTU"

Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. Her maçlarını izlemiştim. Son maçlarını Celta Vigo'ya karşı aynı takımla oynadılar. İyi takımlar. Farklı dinamikleri var. Onların farklı dinamiklerini en iyi şekilde çalıştık. Bir problem yaşamadık. Yapısal anlamda yaptıklarına çözüm bulduk, bulamadığımız bir şey yoktu. İyi, şiddeti yüksek bir maç oldu. İki takım da turun ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı. Sürpriz olan hiçbir şey yoktu.

"SONUÇ FARKLI OLACAK"

Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy'de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Kendi takımımı da beğendim bugün, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz goller kendi kalemize değil çünkü çarpmaydı. Öncesinde hatalar yaptık. Taçtan top kaybı yaptık, top kaybedip gol yedik. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'e Lille'i bekliyoruz şimdi. Ancak, rövanşı unutup lig maçına odaklanacağız."

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Son Dakika Spor Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yeşil gözlü: Galatasaraydan sonra bunda da moda oldu başarısızlıklarının bedelini ona buna yüklemeye. Bi kerede çuvaldızı kendinize batırınFener takımı umutsuz vakadır. 26 23 Yanıtla
    Ali Arslan: İki çarpan top iki gol ,ikinci yarı tek kale oyun üstelik bu takım yüzde 30 40 düzeyinde, yuklemeler 2 3 hafta devam eder, Lugano yu kucumseyenlere bilgi, Lugano tüm maçlarını ligde kazandı lider ,cinconun rakibi youngboys 1 puanla 4 maç sonucu sonuncu, FB yi bu sene rüya gibi bir sezon bekliyor,Lille Kadıköy de çimlere gömülür 1 1
  • Ibrahim YILDIRIM: hadi hadi tur gitti 18 18 Yanıtla
  • yılmaz teknal: En çok Krunic i beğendim...Bence yanlış mevkide oynuyor...Kale arkasında oynasa daha başarılı olur... 21 7 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: krunic oynatildigi sürece maç kazanamazsin hoca ve yönetim.. bu senede hayall. kimse ferdiyi ortasahaya çekmeyi düşünmüyor.. krunic zach defooolll.. 15 3 Yanıtla
  • Oooo: Lille takımının teknik adamı gibi konuşmuş! Sezon sonuna doğru tazminatını aldığından emin olunca Arabistan'a doğru yolculuğu devam eder 11 4 Yanıtla
  • Özgür Taşkıran: Fener turu geçemez malesef çok kopuk oynuyor kaleci iyi olmasa maç 5 olurdu 3 2 Yanıtla

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