Jose Mourinho: "Yarın ya tamam, ya devam maçı" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho: "Yarın ya tamam, ya devam maçı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında sakin olmaları gerektiğine dikkat çekerek, 'Yarın ya tamam, ya devam maçı. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak' dedi. Mourinho ayrıca, Mert Müldür ve Çağlar'ın 11'de başlayacağını ve Ferdi'nin takımda kalmasını umduğunu belirtti.

12.08.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Jose Mourinho: "Yarın ya tamam, ya devam maçı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Mert Müldür ve Çağlar 11'de başlayacak"

"Ferdi umarım takımda kalır"

"Türkiye liginde saha içerisinde çetin bir mücadele oluyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında sakin olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Yarın ya tamam, ya devam maçı. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Fransa temsilcisi Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadele ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lille takımında forma giyen Thomas Meunier'in kendilerini favori gördüğü açıklamalarıyla ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "Meunier tecrübeli bir oyuncu. Türkiye'de de oynadı. Kendi düşüncelerini söylemekte özgür, saygı duyuyorum ama benim için ne söyledikleri önemli değil" diye konuştu.

"Beni eleştirirseniz ünlü olursunuz"

İsminden dolayı rakip takımların farklı motive olduğu sorusuna Mourinho, "Meyve veren ağaç taşlanır. Futbolda da geçmişiniz, kupalarınız, madalyalarınız olduğu zaman bir bedel olarak görebilirsiniz. Bunu iyi bir bedel olarak görebilirsiniz, çünkü iyi bir sebepten dolayı. Gazeteciler için de aynı şey geçerli. Beni eleştirirseniz ünlü olursunuz" yanıtını verdi.

"Zor ama bizim denememiz gerekiyor"

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve ülke puanıyla ilgili görüşlerini aktaran Portekizli teknik adam, "Yeni format elemeleri etkilemiyor. Elemeler her zaman böyleydi. Ben şanslıyım ki her zaman ülke puanı yüksek olan ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde çalıştığınız zaman direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Aslında bu durum Türk takımlarının Avrupa'da almış oldukları kötü sonuçların bir sonucu. Mesela Roma iki senede iki final oynadı, Inter bir final oynadı, Atalanta bir final oynadı. Dolayısıyla İtalya sıralamada yükseldi. Artık İtalya'da 6 takım gidiyor. Bütün Türk takımlarının iyi sonuçlar alması gerekiyor ki ülke puanı olarak yukarı çıkabilsin. Play-off'ları etkiliyor, play-off'lar daha zor hale geliyor. Şampiyon takım tek tur oynuyor ama ikinci bitiren takım 3 tur geçmesi gerekiyor. Çok kısa bir zaman içerisinde 6 maç yapıyor. Bu da zor ama bizim denememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye liginde saha içerisinde çetin bir mücadele oluyor"

Trendyol Süper Lig'de oynanan ilk maçları izlediğini ve tüm maçların zor geçtiğini belirten Mourinho, şunları söyledi:

"Emin olduğum bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahanın içerisine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden sahanın içerisine 1 metre bile giremiyorum. Bu kesin bir bilgi. ya da şunu anladım; bir oyuncunun suratına yumruk atıp kırmızı kart görmeyebiliyor. Şunu öğrendim ki; Türkiye liginde oynanan maçlar saha içerisinde çok çetin bir mücadele oluyor. Bize karşı, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyorlar. Dolayısıyla maçları kazanmak kolay olmuyor. İyi hocalar var, takımlar iyi organizeler, savunma yapmayı, kontra atak yapmayı biliyorlar. Burası zorlu bir lig. Ben burayla sözleşme imzaladığımda başkanım söylemişti. Burası kolay bir lig değil, her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlemiş olduğum ilk hafta maçları bunu bana gösterdi."

"Penaltılara çalıştık"

Mourinho, Lille maçında gidilebilecek olası penaltılarla ilgili, "90 dakika içerisinde maçı kazanabiliriz, kaybede de biliriz. 120 dakika içerisinde kazanabiliriz, maç penaltılara da gidebiliriz. Evet penaltılara çalıştık. O yüzden sizleri dışarı çıkardık, kameraların olmasını istemedik" dedi.

"Mert Müldür ve Çağlar 11'de başlayacak"

Takımda rotasyon yapabileceği oyuncular olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Benzer özelliklere sahip oyuncuların olduğu pozisyonlarda rotasyon yapıyorum. Aynı zamanda rakibe göre rahat olduğumuz zamanlarda rotasyon yapıyoruz. Yarın Mert oynayacak son maçta oynamamıştı. Çağlar da yarınki maça 11'de başlayacak. Bu tarz rotasyonlar bizler için iyi oluyor."

"Ferdi umarım takımda kalır"

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili çıkan haberlere yönelik, "Her şey hakkında çok söylenti var. Bu tarz dedikodulara takılı kalırsanız başınız belada olur. Gelişmek isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeliler, en iyi oyuncularını kaybetmemeliler. Ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum ama bu konu benim üzerimde olan bir konu. Kendisi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir antrenman yapıyor. Umarım takımda kalır" diye konuştu.

"Yarın ya tamam, ya devam maçı"

Fransa ekibiyle oynanacak mücadelenin keyfini çıkarmaları gerektiğine dikkat çeken sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Sakin olmamız gerekiyor. Yarın ya tamam, ya devam maçı. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak. Bu da bizler için güzel bir durum. Hep birlikte güler yüzle oraya gidelim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Mert Müldür, Fenerbahçe, Lille, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho: 'Yarın ya tamam, ya devam maçı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 21:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho: "Yarın ya tamam, ya devam maçı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement