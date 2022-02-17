Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile İran Judo Federasyonları arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, ortak çalışma kamplarının yanı sıra federasyonlar arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve üretilecek projelerde ortak hareket edilmesi, protokolle imza altına alındı.

Ankara'da düzenlenen törende söz konusu protokolü, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İran Judo Federasyonu Başkanı Arash Miresmaeili imzaladı.

Protokolün iki ülke judosuna hayırlara vesile olmasını dileyen Huysuz, iş birliğinin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda iki ülke sporcularının performanslarını üst seviyede tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti.

Miresmaeili ise bu protokolün iki ülke arasında başta judo olmak üzere spor organizasyonlarında örnek teşkil edecek bir protokol olacağını ifade etti.

İmza töreninin ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.