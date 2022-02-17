Üye Girişi
Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

17.02.2022 13:19
Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile İran Judo Federasyonları arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Türkiye ile İran Judo Federasyonları arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, ortak çalışma kamplarının yanı sıra federasyonlar arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve üretilecek projelerde ortak hareket edilmesi, protokolle imza altına alındı.

Ankara'da düzenlenen törende söz konusu protokolü, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İran Judo Federasyonu Başkanı Arash Miresmaeili imzaladı.

Protokolün iki ülke judosuna hayırlara vesile olmasını dileyen Huysuz, iş birliğinin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda iki ülke sporcularının performanslarını üst seviyede tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti.

Miresmaeili ise bu protokolün iki ülke arasında başta judo olmak üzere spor organizasyonlarında örnek teşkil edecek bir protokol olacağını ifade etti.

İmza töreninin ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Judo, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:25:19. #1.12#
SON DAKİKA: Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement