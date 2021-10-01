Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri

Antalya'da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerinde gruplardan çıkamayan Türkiye, play-off etabı ilk gün maçlarını kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finale çıkma şansını kaybeden Kız Milli Takımı, Junior Billie Jean King Cup play-off'unda Hong Kong'la, Erkek Milli Takımı ise Junior Davis Cup play-off'unda Mısır'la karşılaştı.

Kız Milli Takımı'ndan Duru Yağmur Durgun, Erica Kanna Hagi'yi, Melisa Ercan, Lok Shu Tang'ı 2-0 yendi. Çiftler mücadelesinde Duru Yağmur Durgun/Melisa Ercan ekibi, Erica Kanna Hagi/Man Wai Chloris Li ikilisine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçlarla seriyi 2-1 üstün bitirdi.

Junior Davis Cup play-off'unda ise Önder Balcı, Ahmed Sherif Monsef'i, Atakan Karahan Mostafa Hesham Seifallah'ı 2-0 mağlup etti. Çiftler karşılaşmasında Atakan Karahan/Emirhan Bulut ekibi, Mostafa Hesham Seifallah/Ahmed Tarek Mahmoud Amin ikilisini 2-1 yendi ve Türkiye seriyi 3-0 galip tamamladı.

Türkiye yarın kızlarda Romanya'yla, erkeklerde ise Brezilya'yla karşılaşacak.

Junior Billie Jean King Cup'ta Çek Cumhuriyeti, Almanya, Japonya, Rusya, Junior Davis Cup'ta Arjantin, Rusya, Meksika ve Fransa yarı finale yükseldi.

21 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.