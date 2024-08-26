Kaan Ayhan: Şampiyonlar Ligi'nde Hem Yaşamak Hem de Yaşatmak İstiyoruz - Son Dakika
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Kaan Ayhan: Şampiyonlar Ligi'nde Hem Yaşamak Hem de Yaşatmak İstiyoruz

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Young Boys maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ayhan, hem futbolumuzla, hem de alacağımız skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferini hem yaşamak, hem de yaşatmak istediklerini söyledi.

26.08.2024 17:31
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GALATASARAY'IN tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, "Hem futbolumuzla, hem de alacağımız skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferini hem yaşamak, hem de yaşatmak istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray yarın sahasında Young Boys'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini ifade eden Kaan Ayhan, "Play-Off'un ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla, hem de alacağımız skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferini hem yaşamak, hem de yaşatmak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor. Elimizden geldiği kadar güzel bir performans sergileyip, hak ettiğimiz yerde Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YARINKİ MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını belirten Kaan Ayhan, "Sağlık durumumda hiçbir sıkıntı yok. İlk maçtan önce idmanda küçük bir kaza geçirdim. Sağlık durumumda bir sıkıntım yok ve hazır durumdayım. O yüzden yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

'BEKLENTİLERİ YUKARIYA BİZ ÇEKTİK'

Takım olarak başardıklarıyla beklentileri kendilerinin yukarı çektiğini ifade eden tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

"Son senelerde kırdığımız rekorlarla birlikte bir beklenti oluştu tüm camiada. Aynı şekilde takım içinde de en azından Mertens, Icardi gibi oyunculardan bahsettiğimizde onlar bile böyle bir rekoru yaşamamıştı. Biz de bu işin içine dahiliz. Belli beklentiler kurduk. Özellikle taraftarımız bizden bekliyor. Beşiktaş maçı çok geride kaldı konuşmak istemem ama geçen sezonun şampiyonu ile geçen sezonun kupa kaldıran takımı eşleşti. O geçen sezonun kupası. Bu sezon Hatay maçı ile başladı. Bern'de oynadığımız maçta istediğimiz skora ulaşamadık. Bu platformda, bu seviyede beklentileri biz yükseğe çektik. Olabilecek şeyler, inşallah olmaz. Benim için de takım arkadaşlarım için de geçerlidir. Sezon yeni başlamasına rağmen yarın belki de en önemli maçına çıkacağız. Bunu tüm takım arkadaşlarım biliyordur, anlamıştır. Ona göre de yarın cevabını sahada vereceğiz."

Kaan Ayhan: Şampiyonlar Ligi\'nde Hem Yaşamak Hem de Yaşatmak İstiyoruz
Kaynak: DHA

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