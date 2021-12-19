Sarı-Lacivertli taraftarlar, Beşiktaş maçından sonra çılgına döndü. Fenerbahçe 2 kez öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Ali Koç'un 4 yıllık başkanlık döneminde beklentilerin uzağında kalması taraftarları çıldırttı.
Maraton tribününde çıkan kavga stada yayıldı. Çevik kuvvet müdahale etti. Taraftarların tribünlere patlamış mısır fırlattığı görüntü sosyal medyayı salladı. Taraftarların orada Ali Koç'u hedef aldığı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası - Son Dakika Spor