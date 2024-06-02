Kadın A Milli Takımı Bakü\'ye gitti

Spor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, sabaha karşı Bakü'ye gitti. Ay-yıldızlılar akşam saatlerinde Bakü'de bulunan Asco Arena tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, dar alanda pas ve taktiksel varyasyonlarla sona erdi.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik'te Macaristan'ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan'da üçüncü maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmişti. Milliler, yarın Bakü Dalga Arena Stadı'nda saat 19.00'da resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında 4 Haziran 2024 Salı günü Dalga Arena Stadyumu'nda Azerbaycan ile saat 18.00'de karşılaşacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş) Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor) - İSTANBUL