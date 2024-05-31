Kadın A Milli Takımı Erzincan'da hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadın A Milli Takımı Erzincan'da hazırlıklarını tamamladı

Kadın A Milli Takımı Erzincan\'da hazırlıklarını tamamladı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, Erzincan'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılar, antrenmanla birlikte bölgesel hücum, duran top hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan ile karşılaşacak olan millilerin maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

31.05.2024 07:42  Güncelleme: 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, bugün Erzincan'da yapacağı maçın hazırlıklarını, 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, ısınmanın ardından bölgesel hücum çalışmaları, duran top hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.

Ay- yıldızlılar bugün Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan ile saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen ekranlara getirecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

1 Haziran'da THY'ye ait uçaklarla önce İstanbul'a, ardından Bakü'ye gidecek olan milliler, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Bakü Dalga Arena Stadı'nda saat 19.00'da resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay- yıldızlıların, TRT Sporun yayınlayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 4. maçını 4 Haziran 2024 Salı günü saat 18.00'de Bakü Dalga Arena Stadı'nda Azerbaycan ile yapacak ve ertesi gün yurda dönüp kampını tamamlayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Azerbaycan, TRT Spor, Erzincan, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın A Milli Takımı Erzincan'da hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
22:14 CHP’li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer “Şov yapıyorsun“ deyince tansiyon yükseldi CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 07:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın A Milli Takımı Erzincan'da hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement