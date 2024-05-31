Kadın A Milli Takımı Erzincan\'da hazırlıklarını tamamladı

Spor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, bugün Erzincan'da yapacağı maçın hazırlıklarını, 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, ısınmanın ardından bölgesel hücum çalışmaları, duran top hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.

Ay- yıldızlılar bugün Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan ile saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen ekranlara getirecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

1 Haziran'da THY'ye ait uçaklarla önce İstanbul'a, ardından Bakü'ye gidecek olan milliler, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Bakü Dalga Arena Stadı'nda saat 19.00'da resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay- yıldızlıların, TRT Sporun yayınlayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 4. maçını 4 Haziran 2024 Salı günü saat 18.00'de Bakü Dalga Arena Stadı'nda Azerbaycan ile yapacak ve ertesi gün yurda dönüp kampını tamamlayacak. - ERZİNCAN