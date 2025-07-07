Kadın Futbol Ligleri 2024-2025 Sezonu Tescillendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'i, müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveli sonrası tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveline göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi müsabakaları sonucunda şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.'nin, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu olarak tesciline,

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.'nin ülkemizi temsilen katılmasına,

TFF 2024-2025 Sezonu Kadın Futbol Süper Ligi Statüsü'nün 4. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na istinaden 2024-2025 sezonunda lige katılmamaya karar veren Hatayspor ile Gaziantep Asya Spor takımlarının sezon sonu itibarıyla TFF Kadınlar 1. Ligi'ne düşmüş olarak kabul edilmeleri nedeniyle TFF Kadınlar 1. Ligi'ne düşürülmelerine, müsabakalara katılmaması nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Kdz. Ereğli Belediye Spor Kulübü'nün TFF Kadınlar 1. Ligi'ne düşürülmesine,

2024-2025 sezonu Kadınlar 1. Ligi, 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynatılan müsabakalar sonrasında oynanan Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olarak bir üst lige çıkmaya hak kazanan Yüksekova Spor Kulübü, Giresun Sanayi Spor Kulübü ve 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü takımlarının 2025-2026 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseltilmelerine,

2024-2025 sezonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne katılmamaya karar veren Bağcılar Evren Spor, Konak Belediye Spor ve Çatalca Spor takımları sezon sonu itibarıyla TFF 2024-2025 Sezonu Kadın Ligleri Statüsü'nün 3. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na istinaden herhangi bir nedenle lige katılmamaları halinde müteakip sezonda en alt lige düşmüş olarak kabul edilmeleri nedeniyle TFF Kadınlar 3. Ligi'ne düşürülmelerine,

2024-2025 sezonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'nde müsabakalara katılmaması sebebiyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Ataşehir Belediye Spor'un TFF Kadınlar 2. Ligi'ne düşürülmesine,

2024-2025 Sezonu Kadınlar 2. Ligi, 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynatılan müsabakaları sonrasında oynanan Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olarak bir üst lige çıkmaya hak kazanan Haymana Spor Kulübü, Bakırköy Yenimahalle Spor Kulübü, Genç Ülküm Spor Kulübü takımlarının 2025-2026 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'ne yükseltilmelerine,

Kadınlar 2. Ligi müsabakalarına katılmamaları sebebiyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Osmaniye Kadın Spor Kulübü, Kastamonugücü Spor Kulübü, Nazillispor Kulübü ve Kireçburnu takımlarının 2025-2026 sezonunda Kadınlar 3. Ligine düşürülmelerine,

2024-2025 sezonu Kadınlar 3. Ligi'nde, 32 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonrasında düzenlenen Play-Off karşılaşmaları sonucunda başarılı olarak bir üst lige yükselme hakkı kazanan Afyonkarahisar Anadolugücü Spor Kulübü, Siverek İdmanyurdu Spor Kulübü, Avcılar Cihangirspor, Ümit Karan Gençlik ve Spor'un 2025-2026 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'ne yükseltilmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir." - İSTANBUL