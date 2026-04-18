Kadın Milli Takım İsviçre'den Puan Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Milli Takım İsviçre'den Puan Aldı

18.04.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kalarak tarihsel bir başarı elde etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Tarihte kadın milli takımları olarak, üst seviyede A ligi takımı diye nitelendirdiğimiz İsviçre'ye karşı ilk defa bir puan aldık" dedi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve İsviçre Teknik Direktörü Rafel Navarro maçı değerlendirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Biz ilk maça baktığımız zaman istatistik anlamında orada çok daha iyi verilere sahibiz. Ama maçı analiz ettiğimizde gördük ki oyuncularımızı daha ekonomik kullanmak zorundayız. Ekonomiden kastımız ne? Karşımızdaki rakip dünya kupasına katılmış, Avrupa kupasına katılmış, FIFA sıralamasında 23'üncü sırada ve atletik performans anlamında da bizim çok üstümüzde bir takım. O zaman 2 devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devreyi oyunu tutan oyuncularla daha sağlam bir savunma yapısıyla sahaya çıkıp, ikinci yarıda hücum özelliklerini daha baskın kullanabileceğimiz oyuncuları yine daha ekonomik kullanacağımız şekilde sahaya sürdük. Son bölümde de zaten oyunda arkayı 5'leyip en azından skoru korumak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak, üst seviyede A ligi takımı diye nitelendirdiğimiz İsviçre'ye karşı ilk defa bir puan aldık" dedi.

'ONLARCA KIZ ÇOCUĞU FUTBOLA BAŞLAYACAK'

Anadolu'da oynamayı çok sevdiklerini ifade eden Kıragası, "Kadın milli takım olarak Anadolu'da hangi şehrimize gidersek gidelim, halkın o ilgisini, yerel yönetimin o ilgisini görmek bizim için inanılmaz önemli bir şey. Çünkü biz çok gelişmekte olan bir takımız ve bizim desteğe çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Anadolu'da gidip oradaki insanlara kadın futbolunun farkındalığını göstermek, emin olun Sinop şehrinde bundan sonra bir tane daha takım açılacak. Onlarca kız çocuğu futbola başlayacak. Bizim en önemli özelliklerimizden ve en büyük isteklerimizden bir tanesi de zaten bu. Kız çocuklarını futbola yakınlaştırmak, kız çocuklarının futbola başlamasını sağlamak. O yüzden çok kıymetli görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den daha iyi oynadıklarını dile getiren İsviçre Teknik Direktörü Rafel Navarro ise, "Maçın başında kontrol bizdeydi. Biz daha iyi oynadık. Kazanmak için bizim daha fazla şansımız vardı. Daha çok gol atabilirdik. Maçın ilk yarında ve ikinci yarısında kontrol bizdeydi. Türklerin hareketlenmesiyle birlikte defans yapmak zorunda kaldık. Türklerin başarısını küçümsememek gerekiyor. Maçta çok topu kaybettik. Kondisyonumuz iyi değildi. Oyuncularımız yeteri kadar pres yapamadı ve pozisyona giremedi. 1 puan bizim için yeterli. Diğer oynayacağımız oyunlara için de bakacağız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Milli Takım İsviçre'den Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.