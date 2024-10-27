ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası bugün oynan 3 karşılaşma ile tamamlandı
Haftanın toplu sonuçları şöyle:
Fenerbahçe OPET - OGM Ormanspor: 87 - 67
Nesibe Aydın - Danilos Pizza: 87 - 67
ÇBK Mersin – Botaş: 74 - 79
Emlak Konut – Beşiktaş: 73 - 70
Melikgazi Kayseri Basketbol - İlkem Yapı Tarsus Spor: 85 - 89
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 60 - 78
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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