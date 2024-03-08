Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti

Kanarya\'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'yi 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.

08.03.2024 00:58
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 20. dakikasında altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

OOSTERWOLDE SAHNEDE

84. dakikada kendi yarı sahasında topu alan Oosterwolde, Dzeko ile yaptığı verkaç ile rakip yarı sahaya girdi ve 40 metre topu sürdü. Ceza sahasına giren yıldız futbolcu, uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

TADIC FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen yıldız futbolcu Dusan Tadic golü atarak skoru 3-0'a getirdi.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

KANARYA BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur yolunda önemli bir avantajı da cebine koydu. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Eski Tüfek.: Hakem adil olunca farklı oluyor..:) Helal olsun , Şan'lı FENERBAHÇE. 31 3 Yanıtla
  • Ali Arslan: Tebrikler FB, kupanın 3 numaralı favorisi FENERBAHÇE karşısında aciz kaldı,geliyor Avrupa şampiyonluğu,bu arada Prag gs ye 4 atmıştı evinde 5 tane yedi,zorla lider yapılan rakibine inat Avrupa'da kaliten ortada Fenerbahçem,ve GS liler FB ye neden penaltı verildi diye uefayi istifaya davet ettiler. 23 1 Yanıtla
  • Ata Bülbül: Helal olsun fenerbahçem rakip çok süratli fizik gücü yüksek fenerbahçe akıllı oynadı atamayana atarlar mantığı oldu rakip takım bizim ligde olsa yenemeyeceği bir tane takım yok bence bu akşam akıllı olan sabırlı olan tecrübeli olan kazandı 20 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Zafer gecesi, pek haber olmuyor ama uerolig basketbol şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i deplasmanda da deviren FENERBAHÇE ye tebrikler 13 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Ligimizi yabancı hakemler yönetse fb acık ara şampiyon olur ama maalesef ligimiz 2002 den bu yana şaibeli 8 1 Yanıtla
  • yakup karabay: Gs tur atlasaydı aslanlar kükredi diye başlık görürdük.Son dakika senide unutmayacağız 0 0 Yanıtla
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