Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20. dakikasında altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.
84. dakikada kendi yarı sahasında topu alan Oosterwolde, Dzeko ile yaptığı verkaç ile rakip yarı sahaya girdi ve 40 metre topu sürdü. Ceza sahasına giren yıldız futbolcu, uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen yıldız futbolcu Dusan Tadic golü atarak skoru 3-0'a getirdi.
Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur yolunda önemli bir avantajı da cebine koydu. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
Meksika'da spor programı sunan bir kadın muhabir, canlı yayın sırasında taraftarlar tarafından taciz edildi. Taciz edildiğini fark edince sinirlenen muhabir, elindeki mikrofonla tacizciye defalarca vurdu. Muhabir, olayın ardından canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
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