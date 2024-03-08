Kanarya\'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'yi 3-0 mağlup etti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 20. dakikasında altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

OOSTERWOLDE SAHNEDE

84. dakikada kendi yarı sahasında topu alan Oosterwolde, Dzeko ile yaptığı verkaç ile rakip yarı sahaya girdi ve 40 metre topu sürdü. Ceza sahasına giren yıldız futbolcu, uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

TADIC FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen yıldız futbolcu Dusan Tadic golü atarak skoru 3-0'a getirdi.

KANARYA BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur yolunda önemli bir avantajı da cebine koydu. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.