İrfan Can\'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK\'yı deplasmanda 1-0 yendi

Gazze Kasabı, katliamın en büyük destekçisini kaybetmek üzere

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

SERDAR SAKATLANDI

Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz tekrar sakatlandı.

BONUCCI OYUNA GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu. Bu maç Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı oldu.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Maçın 48. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi'nin pasında Fred ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Arda'nın Fred'e yaptığı harekete beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Dzeko penaltıda direğe takıldı.

İRFAN CAN'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 81. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İrfan'a asisti Szymanski yaptı.

LIVAKOVIC'TEN İNANILMAZ KURTARIŞ

Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.