Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor - Son Dakika
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Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor

27.04.2022 00:38

Real Madrid'in Manchester City'ye 4-3 kaybettiği maçta farkı önleyen Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Son 4 maçında 9 gol kaydeden Benzema'nın panenka penaltısı futbolseverleri mest etti.

Karim Benzema tarih yazıyor. Uzun yıllar Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kalan Fransız yıldız, bu sene takımını adeta sırtında taşıyor. Real Madrid'in Manchester City karşısında çaresiz kaldığı anlarda kurtarıcı Benzema oldu.

Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor

PANENKA ATTI

Manchester City'nin 2-0 üstün olduğu anda sahneye çıkan Benzema, maçın son anlarında attığı penaltı golüyle ağızları açık bıraktı. 82. dakikada penaltıda panenka vuruşu yapan Benzema, efsanevi performansına unutulmaz bir imza bıraktı. 34 yaşındaki Fransız yıldız 10 maçta attığı 14 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye oturdu. 13 gollü Lewandowski ve 11 gollü Haller'in takımları lige havlu attı. 4. sıradaki Salah'ın ise 8 golü var.

Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor

REKOR KIRABİLİR

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan isim Cristiano Ronaldo. Portekizli star, 2014 yılında 17 gole ulaşmıştı. Benzema, yarı finalindeki rövanşta bu performansıyla Ronaldo'yu tahtından indirebilir. Turu geçmeleri halinde bir de final maçı var.

Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor

40 MAÇTA 41 GOL

Fransız golcü kariyerinde ilk kez 40 gol barajını geçti. 40. maçında 41. golüne ulaştı. Benzema'ya Ballon D'Or'un verilmesi için sosyal medya ayağa kalktı. Eski takım arkadaşı Fenerbahçeli Mesut Özil de, "Ne harika bir oyun! Oğlum Benzi'ye Ballon D'Or'u verin" paylaşımıyla göklere çıkardı.

Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor
Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor
Belki en büyük değil ama çok büyük! Benzema'nın akılalmaz performansını dünya konuşuyor
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor - Son Dakika


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