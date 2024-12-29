Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

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Geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'e giden Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir. 25 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takım birde talip oldu. Abdülkadir, bu takımlardan birine transfer olması durumunda kariyerinde bir ilki yaşayacak.

29.12.2024 12:46  Güncelleme: 13:03
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Yaklaşan ara transfer dönemiyle birlikte gündemdeki isimlerden biri de Abdülkadir Ömür oldu. Türkiye'ye dönmesi muhtemel 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe yakından ilgileniyor. İstanbul faktörü nedeniyle özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un eski yıldızının rotası Ocak ayında netlik kazanacak.

TRANSFER OLURSA BİR İLKİ YAŞAYACAK

Türkiye'de sadece altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasını giyen Abdülkadir Ömür, adı geçen takımlarla anlaşması durumunda Süper Lig'de ilk kez başka bir takım adına ter dökecek. Abdülkadir, bordo-mavililerle çıktığı 211 maçta 25 gol atarken, 36 asist yapmıştı. Abdülkadir'in hedefi, istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmek ve yeniden A Milli Takım kadrosuna girmek.

Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

HULL CITY'DE YAPTI?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi. 36 kez giydiği İngiliz ekibiyle gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, bu sezon çıktığı 20 maçta 1 asist yapabildi. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise 16 karşılaşmada sahaya çıkmış ve sadece 2 asist yapmıştı. Milli oyuncunun Hull City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig\'e geri dönüyor

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Son Dakika Spor Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • monşer null:
    Gel Pok var süper lig de 17 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    NE VARMIS KI KARIYERINDE. BIR ILK YAŞAYACAKMIS KAC SAMPIYONLUGU KAC KUPASI VAR. ADAMIN KARIYERI BOYUNCA 20 GOLU VAR ZATEN 12 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    20 macta 1 asist yapmis ne anliyorlar yoksa ben geri zekalimiyim birsey anlamiyorum neden aliniyor bir anlam veremedim 10 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah'ın balonu geldi gene Osturuk 6 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Kalitesiz sözde futbolcu.Oldum olası beğenmedim bunu. 6 2 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    20 maçta 1 asist yapmış orta saha ?? bu yüzden bizim ülkeden bir cacık olmaz 0 0 Yanıtla
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