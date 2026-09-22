Karşıyaka 3 haftada 2 puanla 7 puan geride, Basatemür \'çıkacağız\' dedi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada 2 puanla yetinerek zirvenin 7 puan gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "En kısa sürede buradan çıkacağız" dedi.

Şampiyonluk hedeflerken ilk haftalarda hayal kırıklığı yaratan yeşil-kırmızılılarda Basatemür, "Şu an önemli olan geçmişi düşünmek değil, geleceği planlamak. En kısa sürede buradan çıkacağız. Bir defa ümitsiz değiliz, tüm oyuncularımızla taraftarımızla yönetimimizle beraber buradan çıkacağız" ifadelerini kullandı. Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak ligi mutlu bitirecek inanç ve güce sahip olduklarını belirten Burhanettin Basatemür, "Bursa Yıldırımspor deplasmanında maçın büyük bölümünde daha iyiydik ama maalesef skor istediğimiz gibi olmadı. Tüm rakiplerimizden daha fazla gol pozisyonuna girdik ama gol atamadık. Bazen kötü oynayarak da kazanabilirsiniz biz bunu başaramadık. Ancak oyun anlamında daha iyiye gidişimiz var" diye konuştu.

'LİGE İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ AMA BUNDAN DA ÖNEMLİSİ İYİ BİTİRMEK'

İçinde bulundukları durumun kendilerine yakışmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Sezona hiç düşünmediğimiz ve yaşamak istemediği bir giriş yaptık. Oyuncularımızla beraber bunun farkındayız. Lige iyi başlamak önemli ama bundan da önemlisi iyi bitirmek. İnşallah biz iyi bitiren taraf olacağız" sözlerini sarf etti.

Transfer yasağı kalkmadığı için 15 yeni transfere amatör lisans çıkaran Karşıyaka'da Basatemür, takıma yeni gelen oyuncuların fizik olarak hazır olmadıklarını belirterek, "Transferin son günlerinde kulübümüz ile futbolcular arasında zihinsel bir dalgalanma yaşandı. Buna engel olamadık. Bütün iyi niyetlere, yönetimimiz büyük çabasına rağmen böyle bir sonuç çıktı. Hazır olan oyuncularımız ayrıldı, yerine oyuncular aldık ancak hiçbiri hazır değildi. İdman yaparak bizle aynı seviyele gelmeleri uzun zaman alması gerekiyordu. Şu an bunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ ÜZÜM YEMEK OLMALI"

"İşler iyiyken herkesin iyi olması çok doğal bir durum, asıl işlerin kötü gittiği dönemlerde iyi kalabilmek çok önemli" diyen Basatemür, "Maalesef bu herkesin yapabileceği bir davranış değil. Ama biz kesinlikle öyle kalacağız, sakin kalarak sağduyulu davranarak kulübümüzü buradan hızlı ve olumlu bir şekilde çıkartıp yukarılara doğru tırmanacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Kulübümüzü zora sokacak, sıkıntıya sokacak konuşmalardan kaçınmamız gerekiyor. Eleştiri doğal olarak olacak, bu çok normal. Eleştirilerin de odağında biz olacağız, bunda da bir sıkıntı yok. Bizim amacımız üzüm yemek olmalı, kulübümüzü daha iyi yerlere getirmek olmalı eğer kulübümüzü seviyorsak hep beraber böyle devam edeceğiz. Bunun sonucunda iyi işler olduğunu çok kısa sürede herkes görmüş olacak" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINI GİDERECEĞİZ"

Taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattıkları için üzüntülerinin daha da arttığını belirten Burhanettin Basametür, "Oyuncularımız ve bizler çok üzüntülüyüz. Bizim üzüntümüzü daha da arttıran taraftarımızın üzüntüsü. Onları mutlu etmek için büyük çaba ve emek sarf ediyoruz. Bütün oyuncularımız ve bizim taraftara karşı büyük bir sorumluğumuz var. Bunun farkındayız. Sadece üzülmek bir şeyleri değiştirmiyor. Çok daha fazla çalışarak, dik durarak ve ümitli bir şekilde devam ederek bu sıkıntılı durumdan çıkacağız. Bunu yapacağız ve yapacak gücümüz var. Taraftarımızın bize gösterdiği sabrı devam ettirmesi çok önemli çünkü bir şeyi başaracaksak hep beraber başaracağız" diye konuştu.

"ÖMER FARUK SAKATLIKTAN ÇIKTI"

Karşıyaka'da ilk haftalarda tutuk kalan yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin'in sakatlığından dolayı kamp dönemini tedavi ile geçirdiğini ve ritmini bulduğunda takıma önemli katkılar sunacağına inandığını dile getiren Basatemür, "Ömer Faruk bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı ve yaz boyu devam etti. Hatta kamp boyuncu da tedavisi devam etti, antrenmanları hep düşük seviyede kaldı. Yüzde yüz takımla beraber 3-4 haftadır çalışabiliyor. Tekrar ritim bulması biraz zaman alabiliyor. Ritmini aldığında büyük katkılar verecektir. Bunu ispatlamış bir oyuncu. Ben çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.