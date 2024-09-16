Karşıyaka Basketbol'da Sponsor Krizi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Basketbol'da Sponsor Krizi

Karşıyaka Basketbol\'da Sponsor Krizi

Karşıyaka, 26 yıllık sponsorunu kaybederek Avrupa kupalarına katılma tehlikesiyle karşı karşıya.

16.09.2024 14:22
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOLDA yeni sezon öncesi Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturduktan sonra sürpriz bir şekilde 26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka, seneler sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. İddialı yerli ve yabancı transferleriyle bu sezon hem Basketbol Süper Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle kadro kurup, ardından isim sponsoru Pınar'ın ağustos ayında aldığı kararla seneler sonra isim sponsorluğundan ayrılmasının şokunu yaşayan İzmir'in köklü temsilcisi, FIBA tehdidiyle de boğuşuyor.

Takımda son yıllarda forma giyen eski yabancı oyuncularının FIBA kanalıyla kesinleşmiş alacaklarını daha önce taksitlendiren Karşıyaka'nın önünde toplam 2 milyon Dolar civarında borç birikti. Bu sezon yeni transferlerine lisans alarak Avrupa'da oynatmak için eski oyuncularına 25 milyon TL'lik ödeme yapması gereken Kaf-Kaf, sponsoru da çekilince ödemeyi henüz gerçekleştiremedi. FIBA'nın kulübe eski borç taksidini kapatmak için verdiği son süre 11 Eylül Çarşamba günü doldu. Sponsor görüşmelerini sonuçlandırmaya çalışan Karşıyaka, FIBA kıskacında endişeli bir şekilde çıkacak kararı beklemeye başladı.

14 YIL SONRA İLK

Basketbolda 2010'dan bu yana 14 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarına katılan, Euroleague'de bile ülkemizi temsil etme başarısı gösteren Karşıyaka, ödemeyi bir an önce yapamazsa hem seneler sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak hem de yıldız transferlerine lisans alamayacak. Yıllar boyunca İzmir'in basketbolda Türkiye ve uluslararası alandaki tek markası olan, Süper Lig'den hiç düşmeyip, Avrupa arenasında 2 kez final oynayan Karşıyaka, beklediği sponsor desteğini de bir türlü bulamadı. Geçen yıl hayatını kaybeden Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar'ın kadro kurulduktan sonra çeyrek asırı geçkin sürdürdüğü sponsorluktan çekilmesiyle çok zor durumda kalan kulüp, görüşülen birçok firma bütçelerini daha önce oluşturduğu için 1 aylık süreçte aradığı takımın mali yükünü sırtlayacak isim sponsorluğu desteğini alamadı. Karşıyaka, sponsor sıkıntısını çözüp FIBA'da kesinleşen ödemeler ve takıma maaş ödemelerini yapamazsa kadronun dağılması riskini de yaşayacak. Karşıyaka, C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels'le karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maratonuna 2 Ekim'de başlayacaktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Finans, Pınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol'da Sponsor Krizi - Son Dakika

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