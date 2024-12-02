Karşıyaka'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı

Karşıyaka\'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı

TFF 3. Lig'de iyi başladığı sezonun ardından yaşadığı trajik kayıplarla sarsılan Karşıyaka, liderliği Bursaspor'a kaptırdı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası takım, son beş maçından sadece bir galibiyet çıkarabildi.

02.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SON 7 yıldır çıkamadığı TFF 3'üncü Lig'den kurtulmak için bu sezona çok iddialı başlayan Karşıyaka'da ligin başındaki peri masalı ardından acı bir trajediye döndü. Sezona 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle kendi puan, galibiyet, gol yememe rekorlarını kırarak yıllar sonra yolunun kesiştiği ezeli rakibi Bursaspor'un önünde lider başlayan Kaf-Kaf, ardından acı şoklarla sarsıldı. Kaf-Kaf'ta sportif olarak her şey hayallerin de ötesinde giderken 29 Ekim'de Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın şok ölümü takım ve camiayı yasa boğdu. Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası yönetim de dağılma sürecine girip, olağanüstü kongrede aday çıkmazken, ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde eden futbol takımı Şensan'ın vefatının ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Gökhan Şensan'ın vefatının arifesinde 3 Kasım'da çıktığı Ergene Velimeşespor deplasmanında 1-0'la ilk yenilgisini alıp liderliği Bursaspor'a kaptıran Kaf-Kaf, ardından Muşspor'u evinde 2-1 yense de son 3 haftada çöktü. Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenilip, İzmir'de Kahramanmaraşspor'la uzatmada penaltıdan bulduğu golle son anda 2-2 berabere kalan Karşıyaka dün Silifke Belediyespor deplasmanında 4-0'la dağıldı. Son 3 deplasman maçını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip devrenin bitimine 2 hafta kala liderliği verdiği Bursaspor'un 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk trenini şimdiden kaçırmaya başladı. Sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla halen 26 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan İzmir ekibi, 25 puana ulaşan Silifke ve Düzcespor'un nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

AKÇAY'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Karşıyaka'nın sezon başında göreve getirdiği, takımıyla ilk haftalarda büyük bir çıkış yakalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediyespor deplasmanında eşi görülmemiş tepkisiyle kırmızı kart gördü. Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından olan Akçay, 31'inci dakikada rakibin ilk golü sonrası futbolcusu Bedirhan'a önce saha kenarından tepki gösterdi. Bedirhan hocasına el hareketiyle karşılık verince Akçay sahanın içine girerek oyuncusunun üzerine yürüdü. Diğer oyuncuların güçlükle sakinleştirip saha kenarına çıkardığı Akçay, hakemin kırmızı kartıyla tribüne gönderildi. Akçay'ın Anadolu Üniversitesi deplasmanının ardından istifa kararı aldığı ancak kararını rafa kaldırdığı iddia edilmişti.

ADAYSIZ KONGRE

Yönetimin üst üste istifalarla 5 kişiye düşüp imza yetkilerini kaybettiği Karşıyaka'nın olağanüstü seçimli kongresi yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Kulüp tüzüğüne göre aday yönetim listeleri kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 26 Kasım'dan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunulması gerekirken, yönetime aday çıkmadı. Yarın kongrede yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulduktan sonra aday olmadığı için kulüp yönetimsiz kalacak. Yönetim yetkileri tüzük gereği kongre divanına geçecek. Kongre divanı Karşıyaka'yı 15 gün içinde yeniden olağanüstü genel kurula taşıyacak. Yönetim belirsizliği yaşayan Karşıyaka'da başkanlığa yeniden aday olmayan ancak kongreye kadar geçen süreçte görevini sürdüren İlker Ergüllü, Silifke Belediyespor deplasmanında takımı yalnız bırakmayarak maçı taraftarla birlikte onların arasında tribünde izledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Karşıyaka, Politika, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.