Karşıyaka\'da Şampiyonluk Hayalleri Sarsıldı

Spor

SON 7 yıldır çıkamadığı TFF 3'üncü Lig'den kurtulmak için bu sezona çok iddialı başlayan Karşıyaka'da ligin başındaki peri masalı ardından acı bir trajediye döndü. Sezona 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle kendi puan, galibiyet, gol yememe rekorlarını kırarak yıllar sonra yolunun kesiştiği ezeli rakibi Bursaspor'un önünde lider başlayan Kaf-Kaf, ardından acı şoklarla sarsıldı. Kaf-Kaf'ta sportif olarak her şey hayallerin de ötesinde giderken 29 Ekim'de Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın şok ölümü takım ve camiayı yasa boğdu. Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası yönetim de dağılma sürecine girip, olağanüstü kongrede aday çıkmazken, ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde eden futbol takımı Şensan'ın vefatının ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Gökhan Şensan'ın vefatının arifesinde 3 Kasım'da çıktığı Ergene Velimeşespor deplasmanında 1-0'la ilk yenilgisini alıp liderliği Bursaspor'a kaptıran Kaf-Kaf, ardından Muşspor'u evinde 2-1 yense de son 3 haftada çöktü. Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenilip, İzmir'de Kahramanmaraşspor'la uzatmada penaltıdan bulduğu golle son anda 2-2 berabere kalan Karşıyaka dün Silifke Belediyespor deplasmanında 4-0'la dağıldı. Son 3 deplasman maçını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip devrenin bitimine 2 hafta kala liderliği verdiği Bursaspor'un 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk trenini şimdiden kaçırmaya başladı. Sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla halen 26 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan İzmir ekibi, 25 puana ulaşan Silifke ve Düzcespor'un nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

AKÇAY'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Karşıyaka'nın sezon başında göreve getirdiği, takımıyla ilk haftalarda büyük bir çıkış yakalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediyespor deplasmanında eşi görülmemiş tepkisiyle kırmızı kart gördü. Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından olan Akçay, 31'inci dakikada rakibin ilk golü sonrası futbolcusu Bedirhan'a önce saha kenarından tepki gösterdi. Bedirhan hocasına el hareketiyle karşılık verince Akçay sahanın içine girerek oyuncusunun üzerine yürüdü. Diğer oyuncuların güçlükle sakinleştirip saha kenarına çıkardığı Akçay, hakemin kırmızı kartıyla tribüne gönderildi. Akçay'ın Anadolu Üniversitesi deplasmanının ardından istifa kararı aldığı ancak kararını rafa kaldırdığı iddia edilmişti.

ADAYSIZ KONGRE

Yönetimin üst üste istifalarla 5 kişiye düşüp imza yetkilerini kaybettiği Karşıyaka'nın olağanüstü seçimli kongresi yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Kulüp tüzüğüne göre aday yönetim listeleri kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 26 Kasım'dan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunulması gerekirken, yönetime aday çıkmadı. Yarın kongrede yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulduktan sonra aday olmadığı için kulüp yönetimsiz kalacak. Yönetim yetkileri tüzük gereği kongre divanına geçecek. Kongre divanı Karşıyaka'yı 15 gün içinde yeniden olağanüstü genel kurula taşıyacak. Yönetim belirsizliği yaşayan Karşıyaka'da başkanlığa yeniden aday olmayan ancak kongreye kadar geçen süreçte görevini sürdüren İlker Ergüllü, Silifke Belediyespor deplasmanında takımı yalnız bırakmayarak maçı taraftarla birlikte onların arasında tribünde izledi.