Karşıyaka, Elazığ'ı 2-0 geçti

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Ayberk Yalçınkaya, Mehmet Özgür İşbilen

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Kadir, Erdal (Dk. 65 Mert Torlak), Ali Sinan (Dk. 65 Çağatay), Hakan Barış (Dk. 79 Sefa), Enes Nalbantoğlu (Dk. 79 Bedran), İshak (Dk. 89 Ercan)

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Akın İsmail - Emin, İlyas, Sezer, Burak (Dk. 84 Berke), Ulaş (Dk. 84 Muhammed), Mert Kurt (Dk. 71 Güray), Muzaffer, Görkem Can, Güney (Dk. 72 Mert Sadık), Musa (Dk. 55 Hüseyin Akın)

GOLLER: Dk. 20 İshak, Dk. 83 Bedran (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ali Sinan, Kadir, Hakan Canbazoğlu (Karşıyaka), Görkem Can (23 Elazığ FK)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, Bulvarspor deplasmanının ardından evinde taraftarının desteğiyle 23 Elazığ FK'yı da yendi, zirve yarışına ortak oldu: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini 20'nci dakikada İshak ve 83'üncü dakikada Bedran attı. Kaf-Kaf'ın santrforu İshak, yeşil-kırmızılı formayla ilk kez bu maçla golle tanıştı. Grupta Karşıyaka bu skorla 3 maçta namağlup 7 puana ulaştı.

İzmir deplasmanına gelirken Manisa Kula yakınlarında takım otobüsü yanan 23 Elazığ FK buna rağmen maça çıktı. Elazığ ekibi yangın felaketi nedeniyle maç öncesi Manisa'da konaklamak zorunda kaldı. Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ilk iki haftanın 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürerken, Mert Torlak'ın yerine Erdal ilk 11'de oynadı.

13'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında İshak'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

20'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Enes sol kanattan sürüklediği atakta ceza alanında sıfıra inip altı pas içine çıkardı, İshak gelişine dokunup topu ağlara yolladı: 1-0.

23'üncü dakikada İshak'ın pasıyla ceza sahasına giren Erdal'ın vuruşu yandan az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Karşıyaka yine gole yaklaştı. Erdal'ın ara pasında ceza sahasında Ali Sinan'ın karşı karşıya şutunda kaleci Akın İsmail gole engel oldu.

İlk yarı bu skorla bitti.

61'inci dakikada konuk ekipten sağ çaprazdan ceza alanına giren Emin'in şutu yan ağlarda kaldı.

72'nci dakikada Karşıyakalı Enes yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, kaleci Akın İsmail topu çıkardı.

83'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Bedran'ın sürüklediği topla başlayan atakta Mert Torlak ve İshak'ın şutları kaleci ile defanstan döndü, Bedran ceza sahasında önünde bulunduğu topu tamamlayıp skoru ilan etti: 2-0.

Karşılaşma Karşıyaka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.