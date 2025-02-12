Karşıyaka, İzmir Derbisi için Hazırlanıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, İzmir Derbisi için Hazırlanıyor

Karşıyaka, İzmir Derbisi için Hazırlanıyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, Bornova 1877 ile oynayacağı derbi maçında taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor. Deplasmandaki maçı iç saha atmosferinde oynaması beklenen Kaf-Kaf, güvenlik gerekçeleriyle maraton tribününün tahsisi için son kararı İzmir Emniyeti'nden bekliyor.

12.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:32
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışında yeniden ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü Bornova 1877 ile oynanacak İzmir derbisine akın edecek. Rakibine daha önce Alsancak Stadı'na geçmeden 2021-2022'de yarım sezon iç saha maçlarını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk olacak Kaf-Kaf, deplasmanı taraftar desteğiyle iç sahaya çevirecek.

Bornova'da maraton tribününün Karşıyaka taraftarlarına tahsis edilmesi beklenirken, son kararı İzmir Emniyeti verecek. Grupta daha önce sezonun ilk yarısında Bursaspor'un Bornova Stadı'nda maraton tribünü tahsisi talebine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemişti. Fikstürde 4 maçını üst üste İzmir'de oynayan Karşıyaka, cumartesi günü kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

BEDİRHAN KALDI

Karşıyaka'da takımdan ayrılmayı talep eden sağ bek Bedirhan Altunbaş ara transferin son gününde takımda kaldı. Ara transferde Gökhan Meral'in sözleşmesini feshedip Zonguldakspor'a, kiralık olan Çağatay'ın ise Karaköprü Belediyespor'a gittiği Kaf-Kaf'ta ayrılmak isteyerek son Artvin Hopaspor maçında forma giymeyen Bedirhan gitmedi. Transfer yasağını kaldırmayan Karşıyaka'da ara transfer döneminde ilk yarıda farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen altyapı patentli oyuncular Mustafa Durgun, Taha Yeşilbaş ve Mertcan Koç ise yuvaya dönmüştü.

Kaynak: DHA

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