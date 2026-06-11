Karşıyaka'nın Yeni Başkanı Yiğit Tusder - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yeni Başkanı Yiğit Tusder

Karşıyaka\'nın Yeni Başkanı Yiğit Tusder
11.06.2026 19:50
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Yiğit Tusder, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni başkanı olarak seçildi. Zorlu süreçlerin farkında.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçime tek aday olarak giren Yiğit Tusder seçildi. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan kongreyi, 7 Nisan tarihinde yapılıp başkan adayı çıkmadığı için ertelenen genel kurulun kongre divanı yönetti. Başkanlığa adaylığını koymayan Aygün Cicibaş, kongrede yaptığı veda konuşmasına Yiğit Tusder'i alkışlayarak başlayıp, "Ateşten gömleği Karşıyakalılığı tartışılmayacak bir isim giydi. Her zaman her ihtiyaç duyduğunda yanındayım" dedi. Kongrede seçimin açık oylamayla yapılması kabul edildi.

Karşıyaka'nın yeni başkanı olarak yönetimin kayyuma kalmasının önüne geçen Yiğit Tusder, alkışlar ve tezahüratlar içinde çıktığı kürsüde kongre üyelerine yaptığı ilk konuşmada, "Öncelikle, zor bir dönemde sorumluluk alarak görev yapan geçmiş dönem başkanımız Aygün Cicibaş'a ve yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben Yiğit Tusder, Karşıyaka'nın ilk doktorunun ikinci kuşak torunu, Karşıyakalı Çipçip İbrahim Tusder ve Kambur Niyazi Tusder'in torunu, Karşıyakalı Süleyman Tusder'in oğluyum. Bir Karşıyakalı'nın bu hayatta ulaşabileceği en büyük onurlardan biri olan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olmanın haklı gururunu ve sorumluluğunu taşıyorum" sözlerini sarf etti.

'ÜSTLENMEYE TALİP OLDUĞUMUZ GÖREVİN NE KADAR ZOR OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ'

Tusder, "Bugün burada, kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçte; siz değerli üyelerimizin, camiamızın önde gelen isimlerinin ve destek vermeye hazır sponsorlarımızın güveniyle bulunuyorum. Hepimizin bildiği gibi kulübümüz ciddi bir borç yüküyle ve çeşitli sportif sorunlarla karşı karşıya. Üstlenmeye talip olduğumuz görevin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak Karşıyaka'nın tarihi bize göstermiştir. Kulübümüzün ekonomik ve sportif problemlerine ek olarak, Karşıyaka'mızın yıllardır çözüm bekleyen iki hayati meselesi daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Karşıyaka Stadı, ikincisi ise Mavişehir'de kulübümüze tahsis edilen 100 dönümlük arazidir" diye konuştu.

'KARŞIYAKA'NIN BİR STADI OLMASI ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR'

"Görev süremiz boyunca sportif başarıların yanı sıra en önemli önceliklerimizden biri bu iki konuda somut sonuçlar almak olacaktır" diyen başkan Tusder, "Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tam bir iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecinin hızlanması, inşaatın bir an önce başlaması ve tamamlanması için gereken her türlü girişimi yapacağız. Karşıyaka'nın bir stadı olması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu konu bizim için en önemli önceliklerden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

'MAVİŞEHİR ARAZİSİ KARŞIYAKA'NIN GELECEĞİNİ SİGORTALAYACAK EN BÜYÜK HAZİNEDİR'

Tusder konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer taraftan, Sayın Turgay Büyükkarcı döneminde kulübümüze altyapı tesisleri yapılmak üzere tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük arazi de Karşıyaka'nın geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Bu arazinin mevcut durumunu tüm detaylarıyla inceleyecek, tahsis sürecini yakından takip edecek ve yeniden kulübümüzün kullanımına kazandırılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Çünkü biliyoruz ki Karşıyaka'nın geleceği yalnızca bugünü kurtarmakla değil; altyapısını, tesislerini ve gelir kaynaklarını güçlendirmekle güvence altına alınabilir. Aynı şekilde, kulübümüze altyapı tesisleri yapılmak üzere tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük arazi, Karşıyaka'nın geleceğini sigortalayacak en büyük hazinedir. Bu arazinin mevcut hukuki ve idari durumunu tüm detaylarıyla inceleyecek, tahsis sürecini anbean yakından takip edecek ve bu alanı yeniden kulübümüzün kullanımına, yani hakkımız olan yere mutlaka kazandıracağız."

'KARŞIYAKA'YI YENİDEN HAK ETTİĞİ GÜNLERE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

Yiğit Tusder Karşıyaka'yı yeniden hak ettiği günlere taşıyacağının altını çizerek, "Biz de bu sorumluluğu; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, camianın tüm dinamiklerini bir araya getirerek üstlenmeye talibiz. İnanıyorum ki omuz omuza vererek Karşıyaka'yı yeniden hak ettiği günlere hep birlikte taşıyacağız. Burada, kulübümüzün kurucusu Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşlarının, işgal yıllarının o en karanlık günlerinde, 1912'de yaktığı o ilk meşaleyi hatırlamak gerekir. O günün imkansızlıkları içinde, yabancı kulüplere karşı Türk gencinin asaletini ve direnişini yeşil-kırmızı renklerle sahaya yansıtan o kurucu irade, bugün bizim de rehberimizdir. Karşıyaka, sadece bir spor kulübü değil; bir duruştur, bir memleket mücadelesidir. Bizim olduğumuz her yer bizimdir. Tribünden geldim, tribüne döneceğim. Hata yapabiliriz, yanlış yapmayacağız. Tek yumruk olacağız. Ayrışırsak bölünürüz" açıklamasını yaptı.

Oy birliğiyle başkan seçilen Tusder, kongrenin ardından babası Süleyman Tusder'e sarıldı.

KARŞIYAKA'DA YENİ YÖNETİM GÖREVE HAZIR

Yiğit Tusder'in yönetiminde ikinci başkanın Ali Yüceışık, futbol şube başkanının Fatih Bilgilier olduğu öğrenildi. Tusder'in yönetiminde bu isimlerin yanı sıra Genco Karaman, Osman Hisarcıklıoğlu, Haldun Metinler, Tolga Özüm, Onur Güner, İsmail Hacıoğlu, İbrahim Ozan Erol, Ömer Faruk Yılmaz, Bahattin Gümrükçü, Cüneyt Başak, Engin Ceylan, Ercan Acar, Mahmut Ökte, Melih Oktay, Oğulkan Avcı, Serhat Akkaya, Deniz Irmak, Mustafa Tugay Alp, Erkan Fidanboy, Can Yaya, İlter Köseoğlu ve Ömer Ulaş Kırım yer aldı.

Denetim kurulunda ise Seyhan Evliyaoğlu, Ahmet Kayalarlı, Nazım Erman Perk, Ali Ayhan Başeğmez, Ali Yaramışlı ve Ertuğ Kantaroğlu; disiplin kurulunda Tuncay Bozkurt'un başkanlığında Noyan Göçer, Ali Fırat Serdaroğlu, Fuat Unat, Mustafa Karadeniz, Halil Elmas, Çağrı Kürtünlüoğlu ve Emin Kantaroğlu bulunuyor. Süleyman Özsakallı başkanlığındaki sicil kurulunda Sabri Okur, Bülent Kuzgil, Hasan Cihan Erdem, Gökşin Konsoloğlu, Muhittin Melih Sargon, İbrahim Tuncer Fidan, Gencer Okur, Hamdi Batuğ Sütçü ve İbrahim Yerakar var.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yeni Başkanı Yiğit Tusder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İrem Terzi İrem Terzi:
    yine stadyum yine araziler yine söz her seçilen başkan aynı şeyler söylüyo da yapılmıyo hep aynı durum devam ediyo merak ettim bu sefer farklı mı olacak yoksa bir iki yıl sonra yine aynı problemler mi duracağız 0 0 Yanıtla
  • Hicran Samsun Hicran Samsun:
    güzel bir seçim yapılmış gibi görünüyo bu genç adam başarır inşallah 0 0 Yanıtla
  • Jale Demirbaş Jale Demirbaş:
    yeni başkanın geçmişi ve kökü iyi görünüyo da bu kadar ağır yükü kaldırabilecek mi merak ediyorum çünkü borçlar ve stadyum sorunu çok ciddi konular benim zamanımda da benzer sorunlar yaşamıştık ve çözmek kolay olmamıştı umarım başarabiliyor 0 0 Yanıtla
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