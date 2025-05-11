Karşıyaka'nın Yıldızı Hakan Barış Kayıplarda - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yıldızı Hakan Barış Kayıplarda

Karşıyaka\'nın Yıldızı Hakan Barış Kayıplarda

Kaf-Kaf'ın oyuncusu Hakan Barış, antrenmanlara katılmıyor, iletişim kanallarını kapattı.

11.05.2025 14:33
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'ta Muşspor'la oynayacağı grup finallerine gün sayan Karşıyaka'nın sorunlu yıldızı Hakan Barış kayıplara karıştı. Sezon başından beri sık sık skandallarla gündeme gelen 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun bileti bu kez kesildi. Play-Off'a bilenen Karşıyaka'da 1 haftadır kimseye haber vermeden antrenmanlara çıkmayan Hakan telefonunu ve tüm iletişim kanallarını kapattı. Kaldığı evi de boşaltan oyuncuya menajeri dahil hiçbir yakını ulaşamadı. Yeşil-kırmızılılar, son vukuatı sonrası gözden çıkarılan oyuncuya hafta içinde tüm takıma hakediş ödemeleri yapılırken para yatırmadı. Kaf-Kaf, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Barış'a Play-Off maçlarında takıma dönüş yolunu kapattı.

Yeşil-kırmızılılarda sezon başında büyük uğraşlarla takımın en maliyetli oyuncularından biri olarak sözleşme imzalanıp ücretinin çoğunu peşin alan Hakan'ın birikimlerini sanal kumarda tüketip arkadaşları dahil birçok kişiden borç aldığı iddia edildi. Bu nedenle depresyona girdiği iddia edilen Hakan Barış, sezon boyunca disiplinsiz hareketleriyle Karşıyaka'yı çileden çıkardı. Bu sezon 17 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi deplasmanında henüz 30'uncu dakikada rakibine yaptığı çok sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Hakan, 3-1'lik mağlubiyet sonrası kadro dışı kalmıştı. Devrenin son haftasında Bursaspor deplasmanı öncesi affedilen Hakan Barış, ardından da birçok maçı kaçırdı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Karşıyaka'nın 9 Mart'taki Tokat Plevnespor deplasmanı öncesi uyuya kaldığı gerekçesiyle uçağı kaçırıp maça gitmeyen deneyimli oyuncu daha sonra özür dileyerek takıma döndü. Ergene Velimeşespor maçı sonrası gribal enfeksiyon geçiren Hakan Barış, bu nedenle Muş deplasmanına gitmedi. 26 Mart'taki Anadolu Üniversitesi maçında 6 dakika süre alan Hakan Barış daha sonra göğüs bölgesindeki ağrı gerekçesiyle 3 maçta oynamayıp ardından yalnız Kütahyaspor deplasmanında son yarım saat görev yaptı. Hakan Barış, cezaları ve sakatlıkları yüzünden Karşıyaka'nın oynadığı 30 maçın 19'unda süre alırken, bu maçlarda 2 kırmızı, 7 sarı kart gördü. Muşspor maçı öncesi Bedirhan'ın iyileştiği Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet'in sakatlığı sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yıldızı Hakan Barış Kayıplarda - Son Dakika

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