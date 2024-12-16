Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Başkanlık Krizi ve Yeni Gelişmeler

Spor

YÖNETİMİ düşüp 3 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık Salı günü yeniden toplanacak genel kurul öncesi kulisler hareketlendi. İlker Ergüllü başkanlığındaki son yönetimde futbol altyapı başkanı olan Mehmet Karal, eski başkanlardan Cenk Karace ve son yönetimde ikinci başkan olan Mustafa Karabağlı gibi isimlerin desteğiyle liste çalışmaları yapıyor. Karal, eski başkan ve yöneticilerle görüşüyor. Kulüpte Ağustos 2023'e kadar 5.5 yıl aralıksız başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı, hafta sonu eski yöneticileriyle buluştu. Eski yönetimiyle birlikte TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımının Bursaspor deplasmanını izleyen Büyükkarcı, toplantıda adaylıkla ilgili kendisine gelen talep ve soruları yanıtsız bıraktı.

Yine Ocak 2018'de görevden ayrılan eski başkanlardan Mutlu Altuğ da uzun süre sonra futbol ve basketbol takımının maçlarını protokol tribününde takip etmeye başladı. Başkanlığı sona eren, kulüpten çok yüklü miktarda temliksiz alacağı bulunan İlker Ergüllü ise şu an yeniden aday olmak için girişim yapmıyor. Karşıyaka'da tüm camia ve futbol, basketbol, voleybol takımlarının oyuncu ile teknik heyetleri kulüpteki gelişmeler ile yönetime kimin geleceğini merakla bekliyor. Kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolda yaşanan sponsor belirsizliği, FIBA ve maaş krizleri ise başkanlığa talip olacakların önünde en önemli engel olarak duruyor. Basketbolda geçen ay yönetimin düşmesi sonrası maaşlar camianın önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin katkısıyla ödenebilirken, FIBA'nın 3 oyuncunun lisansını askıya almasına yine Yaşar engel olmuştu.

DİVANDAN GENÇLİK HAMLESİ

İzmir'in 112 yıllık en köklü kulübü Karşıyaka'da divan kurulu, çocuk ve gençlere yeşil-kırmızılı kulüp sevgisini aşılayacak. Divan Başkanı Atakan Karakaplan ve yönetim kurulu, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Karşıyaka sınırları içinde ilk etapta belirlenen okuldaki minik öğrenciler için Karşıyaka Müzesi gezisi düzenlenecek. Müze gezisinde Kaf-Kaf'ın efsane oyuncularından ve müzenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Ekrem Güçsav'ın öğrencilere eşlik ederek kulüp tarihi hakkında bilgi vereceği öğrenildi.

DÜNYA KARŞIYAKALILAR GÜNÜ'NDE KIRAÇ SAHNEDE

Karşıyaka'da yaşayanlar için Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık'ta ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak. Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonuyla 19 Aralık Perşembe günü saat 19.12'de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde Kıraç konser verecek.