Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Yönetim Krizi Çözüldü

Spor

İZMİR'i futbol, basketbol ve voleybolda liglerde temsil eden kentin en eski spor kulübü Karşıyaka'da 1.5 aydır süren yönetim krizi dün olağanüstü kongreye saatler kala çözülüp İlker Ergüllü'nün yeniden başkanlığa seçilmesiyle kulübün kayyuma kalmasına son anda engel olunurken, mali krizi çözmek için de arayış başladı. Üst üste istifalarla yönetimi 6 Kasım'da düştükten sonra 1.5 ay yönetimsiz kalan, 3 Aralık'taki kongrede aday bulamayan Kaf-Kaf'ta dünkü genel kurul öncesi adaylık başvurusu yapan Mehmet Karal sabah saatlerinde çekildi. Son Başkan İlker Ergüllü ve sezon başında sponsorsuz kalan en yüksek maliyetli şube basketbola ocak ayından itibaren sponsor bulduğunu söyleyerek liste girişimi yapan eski başkanlardan Mutlu Altuğ, kongre günü taraftarların da dahil olduğu toplantıda birleşti. Ergüllü başkanlığındaki Altuğ'la beraber ortak liste, hayati kongrede elini taşın altına koyup kayyum tehlikesini savuşturdu.

Görev dağılımı yapacak yönetimde futbolu Ayhan Gültekin, basketbolu Mutlu Altuğ, voleybolu ise yine Onur Güner yönetecek. Sponsorsuz kalan basketbol takımına bu hafta içinde takımın dağılmaması için maaş ödemesi yapıp, FIBA'ya da transfer yasağı taksidi yatırması gereken yönetim, 25 milyon TL civarındaki bu rakam için seçilir seçilmez kaynak arayışına girdi. Kulübün vergi borçları nedeniyle imza yetkisini üzerine almayan Başkan İlker Ergüllü, kongrede yaptığı konuşmada, "Bizim yönetim yalnız riskleri bertaraf etmek için derneklerle, taraftarla birlikte oy birliğiyle kurduğumuz bir yönetim. Umarım hep birlikte bu işin üstesinden geliriz. Benim başkan olmam hiç önemli değil, koltuk sevdalısı değilim, talip olana bırakmaya da hazırım. 4 aylık dönemde elimden gelen tüm maddi katkıyı sağladım. Bu saatten sonra maddi katkım olamaz. Sizlerin de desteğini bekliyorum" demişti.

MUTLU ALTUĞ'DAN ÇAĞRI

Karşıyaka'da Ocak 2018'de başkanlıktan ayrıldıktan 7 yıl sonra kritik dönemde yeniden yönetimde görev alan Mutlu Altuğ, kırgınlıkları bırakarak hep birlikte olma çağrısı yaptı. 10 yıl önceki Mutlu Altuğ olmadığını, egoları bırakıp küslükleri unuttuğunu söyleyen Altuğ, "Basketboldaki acil durumla ilgili yol haritası belirleyeceğiz. Kritik süreçte fikstürde de hem lig hem de Avrupa'da zor döneme giriyoruz. Basketbol şubemizin yıllardır başarılarında büyük katkıları olan Turgay Büyükkarcı, Mehmet Peköz, Kerem Copcu gibi tüm isimlerle şubenin geleceği için ortak paydada buluşmalı, ortak akılla basketi yönetmeliyiz. Önümüzdeki süreçte hep birlikte şirketleşmeyi değerlendirmeliyiz. Kulübü yeni sezonda basketbolun vergi yükünden kurtaracak girişimi hep birlikte yapmalıyız. Karşıyaka için gelin hep beraber çalışalım. Bu bizim onursal başkan Selçuk Yaşar'a borcumuz, ne kadar küskün olsalar da Yaşar Ailesi'ne borcumuz, rahmetli futbol şube başkanı Gökhan Şensan'a borcumuz. Hep birlikte Karşıyaka'yı ayağa kaldıralım" dedi.

KAMPANYA BAŞLIYOR

Görev dağılımı yapacak Karşıyaka, futbol şubesini yönetecek Ayhan Gültekin'in kongredeki çağrısıyla kulübe destek kampanyası da başlatacak. Gültekin, 1 milyon TL bağış sözü vererek kampanyanın ateşini yakmıştı. Karşıyaka yönetiminin önümüzdeki günlerde destek ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.