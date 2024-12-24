Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Yönetim Krizi Son Buldu

Spor

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 1.5 aydır süren yönetim krizi, son başkan İlker Ergüllü'nün yeniden göreve seçilmesiyle son buldu. Yönetimi 6 Kasım'da düştükten sonra 1.5 aydır yönetimsiz kalan, 3 Aralık'taki kongrede aday bulamayan yeşil-kırmızlılarda olağanüstü genel kurul Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapıldı. Kongre öncesi dün divan kuruluna yönetim listesini sunan Mehmet Karal'ın aday listesi 10 kişinin kulüp üyesi olmaması nedeniyle kabul edilmedi. Karal, bazı aday yöneticiler de listeden çekilince son gün göreve talip olmadı.

Kayyuma gitme tehlikesi yaşayan kulüpte gün içinde bir araya gelen eski başkanlar İlker Ergüllü ve basketbola sponsor bulduğunu açıklayıp liste çalışması yapan Mutlu Altuğ, krizi son anda çözdü. Karşıyaka'da taraftarların da dahil olduğu toplantıda son anda iki eski başkan ortak yönetim listesi oluşturdu. Kongreye ay başında görevden ayrılan başkan İlker Ergüllü yönetimindeki bu listeyle gidildi. Ergüllü, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları kulübün vergi borcu nedeniyle imza yetkisini ise üzerine almadı.

ALTUĞ YÖNETİMDE

İlker Ergüllü başkanlığındaki yönetim Mutlu Altuğ, Yener Eyüboğlu, Aygün Cicibaş, Osman Dal, Ayhan Gültekin, İlker Akpınar, Onur Güner, Özgür Okan, Mehmet Doğan, Serdar Işıldar, Tolga Üner, Onur Keleş, Sefa Şahin, Deniz Köse isimlerinden oluştu. Yedek listesinde Talat Dülge, İlker Genç, Alper Arapoğlu, Mustafa Giray, Murat Turan, Aydın Çip, Cüneyt Başak, Emin Kantaroğlu, Hakan Şirin, Serhat Bayülken yer aldı.

İLKER ERGÜLLÜ: ŞİRKETLEŞME ŞART

Karşıyaka'da son anda görevi kabul ederek yeniden başkanlığa seçilen İlker Ergüllü, İzmir'in 112 yıllık köklü kulübünde önümüzdeki dönemde şirketleşmenin şart olduğunu söyledi. Kulübün kayyuma gitmesine engel olan Ergüllü, "İyi bir camiamız var. Kimse bu kulübe küsmesin, birlik ve beraber olsun. Kulüpten verdiğim 61 milyon TL için temlik aldım. Bu da yanlış anlaşılmasın, futbol şubesini ucuza almak isteyenlerin önüne geçmek için yaptım. Ben bu parayı hibe ederim ama önlem aldım. Biri musallat olursa ben başında olacağım" dedi.

"Karşıyaka'nın şirketleşmesi şart, para dilenerek olmaz" diyen Başkan İlker Ergüllü, "Gelirimiz olması lazım, yönetim kurulunun bana full destek olması lazım. Bugünkü yönetim kurulu belki alelacele kurduğumuz bir yönetimdi ama hepsi tecrübeliydi. Görevi kabul ederken şartlarımdan biri kesinlikle imza yetkisi istemedim çünkü vergi tehlikesi var, kulübün acil işleriyle ilgilenmem lazım. Ne zaman ki Karşıyaka'yı daha ileriye taşıyacak güçlü yönetim çıkar, ben ve yönetim kurulu sandığı kurup görevi teslim etmeye hazırız. Bizim yönetim yalnız riskleri bertaraf etmek için derneklerle, taraftarla birlikte oy birliğiyle kurduğumuz bir yönetim. Umarım hep birlikte bu işin üstesinden geliriz. Benim başkan olmam hiç önemli değil, koltuk sevdalısı değilim, talip olana bırakmaya da hazırım. 4 aylık dönemde elimden gelen tüm maddi katkıyı sağladım. Bu saatten sonra maddi katkım olamaz. Sizlerin de desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MUTLU ALTUĞ: KIRGINLIKLARI BIRAKALIM

Karşıyaka'da başkanlıktan ayrıldıktan 7 yıl sonra yeniden yönetimde görev alan Mutlu Altuğ, günün kırgınlıkları bırakarak birlik olma günü olduğunu söyledi. Özellikle basketbol takımının sponsorsuz kaldığı dönemde camiayla yaptığı görüşmeler sonrası temaslarda bulunduğunu söyleyen Altuğ, "Beni bazıları basketbola Avrupa'da final oynatan, bazıları futbolun puanını sildirip küme düşüren başkan olarak biliyor. Gelinen süreçte ben her şeyi kenara bıraktım. Ben Karşıyakalı Mutlu'yum. Karşıyaka için gelin hep beraber çalışalım. Bu bizim onursal başkan Selçuk Yaşar'a borcumuz, ne kadar küskün olsalar da Yaşar Ailesi'ne borcumuz, rahmetli futbol şube başkanı Gökhan Şensan'a borcumuz. Hep birlikte Karşıyaka'yı ayağa kaldıralım" dedi.

GÜLTEKİN'DEN KAMPANYA ÇAĞRISI

Karşıyaka'da yeniden futbol şubesinde görev almaya hazırlanan Ayhan Gültekin, kulübe destek için kampanya başlatma çağrısı yaptı. Mehmet Karal'ın da aday listesine almasına rağmen sabah saatlerinde Karal'ın listesinden çıkan Gültekin, "Gelin kampanya yapalım. Ben kendi şansım 1 milyon TL vererek kampanyayı başlatıyorum. Sayın Mehmet Karal'ın adaylığına kim destek verdiyse lütfen İlker Ergüllü'nün başkanlığındaki yönetime de destek versinler. Bunu başka kulüpler yapıyor biz de yapabiliriz" diye konuştu.