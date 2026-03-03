Karşıyaka, Uşakspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Karşıyaka, Uşakspor'a Hazırlanıyor

03.03.2026 12:39
Karşıyaka, Altay galibiyetinin ardından Uşakspor ile zorlu bir maça hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste üçüncü galibiyetini İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 yenerek alıp sükse yapan Karşıyaka bu hafta play-off hattındaki kendisi gibi formda rakibi Uşakspor'u da deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe'nin takıma dönüşü sonrası son 3 maçını kazanarak yeniden play-off hattına döndü. İki takımın daha önce Uşak'ta oynadığı maçlar tribünde ve sahada gergin atmosferde geçerken, teknik direktör Burhanettin Basatemür derbiyi unutup Uşakspor randevusuna konsantre olacaklarını söyledi.

Altay önünde oyuncularının ortaya koyduğu futboldan dolayı tüm takımı kutlayan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Maçın başından sonuna kadar oyun, mücadele, istek ve arzu anlamında üstün olan taraf bizdik. Skora da sahadaki bu üstünlüğümüzü yansıttık. Oyuncularımın tamamını tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir performans ve güçlü bir mücadele ortaya koydular. İnşallah bu çıkışımızı aynı şekilde sürdürürüz. Son haftalarda iyi bir oyun temposu yakaladık. Bu tempo ve coşku devam ettirmeliyiz. Bu oyun seviyesinde kalmak hatta daha da üzerine koymak zorundayız" dedi.

DERBİ GERİDE KALDI

Altay derbisinin taraftarları için ayrı bir anlam taşıdığını iyi bildiklerini belirten yeşil-kırmızılı ekibin deneyimli teknik patronu onları mutlu ettikleri için mutluluklarının daha da arttığını belirtti. Basatemür, "Taraftarımız da harikaydı. Hem tribünleri doldurdular hem de maç boyunca bize büyük bir destek verdiler. Bu galibiyeti özellikle onlar için almak istiyorduk. Onlara armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Altay galibiyetinin Alsancak Stadı'ndan çıktıktan sonra geride kaldığını belirten Basatemür, futbolda dünün olmadığını dile getirerek, "Şimdi hiç ara vermeden önümüzdeki hafta oynayacağımız Uşakspor maçına odaklanacağız. Bundan sonraki tek düşüncemiz Uşakspor karşılaşması. Zorlu deplasmanda da kendi oyunumuzu oynayıp hedefimize emin adımlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

ÇİFT FORVET FARKI

Karşıyaka son iki haftada çift forvetle sahada yer aldığı bölümlerde fark yarattı. İlk yarısı 2-0 biten Nazillispor deplasmanında ikinci yarıda sahada ilerde Ömer Faruk-Yasin ikilisiyle mücadele eden Kaf-Kaf tam 8 gol daha bularak 10-0'lık tarihi galibiyete imza attı. Karşıyaka'nın iki santrforu da bu maçta eşine az rastlanır şekilde 3'er gol attı. Altay derbisinde ilk kez ilk 11'de çift forvetle sahaya çıkan Karşıyaka rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Bu maçta da 2 gol bulan Ömer Faruk, son iki haftayı 5 golle geçti. Deneyimli santrfor, bahis nedeniyle aldığı hak mahrumiyeti cezası bittekten sonra sezonun ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 6 gole ulaştı.

Sezon başında Ömer Faruk'un ceza almasıyla Muğlaspor'dan kiralanan Yasin Uzunoğlu da eski günlerine döndü. Bahis soruşturması kapsamında 3 ay ceza alan Yasin, sahalara döndükten sonraki ilk 5 maçta golle tanışamadı. Bir süre kulübeye çekilen ancak formayı tekrar kapan Yasin, son haftalarda skora katkı vermeye başladı. Yasin toplam 12 golle takımın en skoreri olmayı sürdürürken, ilerde beraber oynamaya başlayan ikili toplamda 18 gole ulaştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Uşakspor deplasmanına da çift forvetle çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Karşıyaka, Uşakspor, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

