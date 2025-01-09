Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Yapacağımız şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı.

09.01.2025 23:46
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Yapacağımız şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı." dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın sahaya tamamı genç oyunculardan kurulu kadroyla çıkması nedeniyle garip bir maç oynadıklarını belirten Mourinho, "Oyuncularıma 'Bu maçı kazanamazsak İstanbul'da tsunami etkisi olur' dedim. Bu maçtan kazanacak bir şeyimiz yoktu. Yapacağımız şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı. Organize bir oyun sergilediler. İyi bir takım. Umarım bu turnuvada bu oyunculara fırsat vermeye devam ederler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmada görev yapan ve maçta gol atan genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Jose Mourinho, "Potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu nasıl olur bunu iyi biliyorum. Mental kısmı önemli. Çok fazla genç oyuncuya da geçmişte yardım ettim. Yusuf'un geleceği olduğunu düşünüyorum. 6 aylık süreçte fazla forma şansı bulamadı. Her gün öğreniyor, takımla seyahat ediyor. Kendisine verilen her şeyi alabiliyor. Yusuf'un iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de geçici süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararını da değerlendiren Mourinho, "Öncekinden kötü olamaz. Daha da kötü olması imkansız. Bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim." dedi.

"Durum çok bariz"

Başkan Ali Koç'un ara transfer döneminde savunmaya takviye yapacaklarına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Durum çok bariz. Becao ve Oosterwolde sezonu kapattı. Elimizdeki 2 stoper gitti. Samet'in durumunu biliyoruz. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Başkanımız da transferde ana odağın neresi olduğunu çok pragmatik söylemiş." şeklinde görüş belirtti.

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşla gerçekleştirdiği flaş röportajı sona ermeden terk etmesi nedeniyle muhabir Onur Çubukçu'dan özür dileyen Portekizli çalıştırıcı, "Sen iyi bir gazeteci ve insansın. Son maçtan sonraki röportajda sana karşı çıkmış gibi gözükmek istemezdim. Her hafta karşılaştığım şeyle kavga edemeyeceğime göre bu tepkiyi sana vermek zorundaydım. Senden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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