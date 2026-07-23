Kasımpaşa Ürgüp\'ü Keşfetti

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, dün Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin doğal güzelliklerini keşfetti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Lacivert-beyazlı ekip, 15 Temmuz'da başladığı kampta teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Kayseri'de güç depolarken, kamp kapsamında dün Nevşehir'in Ürgüp ilçesini de yakından keşfetti. Futbolcular, Ürgüp ilçesinde öğle yemeği yerken, aynı zamanda da bölgenin tarihi dokusunu yakından görme fırsatı buldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğle yemeğinin ardından takımımız, Ürgüp'ün tarihi sokaklarını ve eşsiz atmosferini keşfetti" denildi.