Kasımpaşa ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa ve Bodrum FK Berabere Kaldı

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Süper Lig'de Kasımpaşa, Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Antrenörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

05.10.2024 17:20
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Bodrum FK maçının ardından

Efe ALDEMİR – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak ile Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, "Bugün kendimizi eleştirmek istiyorum. Bize yakışmayan bir oyun oynandı. Bunu içerde de konuştuk. Rakip bugün 10 kişi kalmış olabilir ama hücum ve savunmada oynadığımız oyun kabul edilemezdi. Son maçlarda oynadığımız en kötü maç olabilir. Bugün özelinde sahada top oynamak istemeyen bir Bodrum FK vardı. Ben hayatım boyunca bu kadar yerde yatan, oyunun soğumasını isteyen bir takım görmedim. Bugün gerçekten futbolu protesto ettiler. Tabii ki anlıyorum puan kazanmak futbolda önemli. Bodrum FK'nın futbol oynamak istemediği kadar hakemlerimiz de buna müsaade etti" ifadelerini kullandı.

'İKİ TARAFI VE HAKEM GRUBUNU TEBRİK ETMİYORUM'

Hakemler ve oynanan oyundan memnun olmadığının altını çizen Kanbak, "Bugün hakemler fazla ve yanlış sorumluluk aldı. Maçtan sonra eski hakem arkadaşlarımızdan da mesaj aldık. 'Kesinlikle bu konulara değinin' dediler. Bizim oyuncumuz topa bakıyor ve yükseliyor. Bodrum FK'nın oyuncusu kambura yatıyor. Basketbol oynuyorsak evet bu pozisyon faul. Gerçekten şaşkınız. Kendimize kızıyoruz ancak hakem grubuna da kızıyoruz. Biz kulüp yapısı olarak futbol konuşmak isteyen bir ekibiz ancak bugün hakemleri de konuşmamız lazım. İki tarafı ve hakem grubunu tebrik etmiyorum. İzleyenlerden de özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK'

Kenar ortalardan gol aradıklarını ancak başarısız olduklarını dile getiren Kanbak, "Devre arası format değişikliğine gittik. Topun daha fazla bizde kalacağını düşünerek bu hamleyi yaptık. Geride 3'lü dizilişe geçtik. Hedefimiz kenar ortalar ile etkili olmaktı. Etkili orta için doğru zamanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Bizim bir kanat oyunumuz var. İki bek oyuncumuz da biraz daha top ile ilişkileri iyi. Ancak bugün istediğimiz hiçbir şeyi gerçekleştiremedik" diye konuştu.

İSMET TAŞDEMİR: SON 2 POZİSYONU DOĞRU KULLANABİLSEYDİK 3 PUANI ALABİLİRİK

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Rakibimiz geçen hafta Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-0'dan dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele, oyuncularımızın isteği hoşumuza gitti. 8'inci haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Bu durum fena değil ancak daha iyisi de olabilirdi. Zorlu deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönüyoruz. Son 2 pozisyon doğru kullanabilseydik 3 puan bile alabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Gelen transferlerin takıma olumlu hava kattığını dile getiren İsmet Taşdemir, "Transferin son gününde aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Olanları ortaya çıkardık. Mücadelenin ön planda olduğu doğru oyunumuz var. Yeni katılan arkadaşlarımız da bizi olumlu etkiledi. 3 yıldır beraber olan kadro bizi pozitif etkiledi ve yeni katılan arkadaşlarımızın da ayak uydurması bize pozitif şeyler kattı" sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Kasımpaşa ve Bodrum FK Berabere Kaldı
Kaynak: DHA

İsmet Taşdemir, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika

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