Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular

15.11.2022 12:03
Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Süper Lig adeta çıkarma yaptı. Dev turnuvaya, Süper Lig ekipleri toplam 19 futbolcu gönderdi. Galatasaray, 5 futbolcu ile Dünya Kupası'na en çok oyuncusunu gönderen takım oldu.

2022 Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu boy gösterecek. Dev turnuvaya Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dışında birçok Anadolu ekibi de futbolcu gönderiyor.

EN FAZLA FUTBOLCUYU GALATASARAY GÖNDERİYOR

Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2; Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Konyaspor'dan da birer futbolcu forma giyecek. Dünya Kupası'na en fazla futbolcuyu gönderen Galatasaray'da Lucas Torreira, Haris Seferovic, Victor Nelsson, Fernando Muslera, Dries Mertens ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Dünya Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular şöyle:

YORUMLAR
500
Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Hatayspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:33 Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak
11:25 Bahçeli, Taksim saldırısı iddiaları hakkında konuştu: Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zaman
11:17 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var
11:03 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye yaylım ateşi! Taksim'deki saldırıyla ilgili ne diyeceği merak konusuydu
10:07 Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 12:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement