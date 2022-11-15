Süper Lig, Dünya Kupası'na çıkarma yaptı! İşte Katar'da boy gösterecek futbolcular

2022 Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu boy gösterecek. Dev turnuvaya Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dışında birçok Anadolu ekibi de futbolcu gönderiyor.

EN FAZLA FUTBOLCUYU GALATASARAY GÖNDERİYOR



Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2; Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Konyaspor'dan da birer futbolcu forma giyecek. Dünya Kupası'na en fazla futbolcuyu gönderen Galatasaray'da Lucas Torreira, Haris Seferovic, Victor Nelsson, Fernando Muslera, Dries Mertens ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Dünya Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular şöyle: