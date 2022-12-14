Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu - Son Dakika
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Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

14.12.2022 23:57
Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. Yarı final maçında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden son şampiyon Fransa, üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Son şampiyon Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Yarı final karşılaşmasında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu.

PERDEYİ HERNANDEZ AÇTI

Yarı finaldeki karşılaşmada perdeyi 5. dakikada Theo Hernandez açtı. Fransa, ilk dakikalarda kurduğu baskının meyvesini erken aldı.

80'DE FİŞİ ÇEKTİLER

Fransa, ikinci golü 80. dakikada Kolo Muani ile buldu. Fransızlar bu golle Fas'ın gardını düşürmüş oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Finale çıkan Fransa oldu.

Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu

YİNE FİNAL

2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018'de Hırvatistan'ı yenerek kupaya uzanan Fransa, bu kez Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kozlarını paylaşacak.

BÜYÜLERİ BOZULDU

Yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Fas, Fransa maçına kadar yalnızca 1 gol yemişti. Fas'ın büyüsü yarı final karşılaşmasında bozulmuş oldu.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

2022 Dünya Kupası final tarihi 18 Aralık Pazar. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Arjantin ve Fransa, kupa için kozlarını paylaşacak.

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Son Dakika Spor Dev eşleşme izleyeceğiz! Fas'ın rüyasına son veren Fransa, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu - Son Dakika


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