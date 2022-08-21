Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı

21.08.2022 17:57

Kayseri'de düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı.

Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) ? Kayseri'de düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı.

Şampiyonaya; Kayseri dışında Ankara, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de faaliyet gösteren 30 spor kulüpten 60'ı kız, 120'si erkek olmak üzere toplam 180 sporcu katıldı. Gençler ve büyükler yaş kategorisinde yapılan müsabakalar bugün sona erecek.

Müsabakalar hakkında açıklama yapan yapan Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, 'Geleneksel hale gelen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nın üçüncüsü için bir araya geldik. Bugün Burada sadece Kayserili sporcular bulunmuyor. 4 ilden daha sporcuları ağırlıyoruz. Alparslan Türkeş, aile kökleri Kayserili olan Türk dünyasının her beldesinde tanınan bir Türk yiğididir. Onun adını yaşatmak ve gençlerimizin hafızalarına yazmak adına böyle bir şampiyona yaptık. Ülke genelinde muaythai olarak önde gelen illerden birisiyiz. En son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Adana 3, İstanbul 2, Kayseri'de birinci sıraya yerleşmişti. Kayseri olarak belli bir kaliteyi yakaladık. Çevre illerin de sporcu, antrenör ve hakem gelişimi için böyle bir şampiyonayı uygun gördük. Bu şampiyonaya katılan kulüplere teşekkür ediyorum. 180 sporcu, 20 hakem, 30'a yakın kulüp yarışıyor' açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş, Kayseri, Ankara, Niğde, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:26 Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 17:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement